Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +30 градусов местами в Латгале.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем — до +27 градусов.