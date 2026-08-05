На большей части территории страны ночь пройдет без осадков. Ожидается небольшая облачность, слабый южный, юго-западный ветер.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +30 градусов местами в Латгале.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем — до +27 градусов.
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