Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит подготовить комплексную стратегию, включающую анализ международной репутации и восприятия Латвии, разработку позиционирования страны на мировой арене, формирование стратегического нарратива, а также создание практического коммуникационного инструментария.
Предполагается, что стратегия будет использоваться при продвижении Латвии за рубежом в таких сферах, как привлечение инвестиций, развитие экспорта, технологии и инновации, туризм, привлечение квалифицированных специалистов и иностранных студентов, публичная дипломатия, культура и другие направления, связанные с укреплением международной репутации страны.
Срок выполнения работ установлен с 1 сентября по 1 декабря текущего года.
Подать заявки на участие в конкурсе можно до 12 августа.
Латвийское агентство инвестиций и развития, находящееся в ведении Министерства экономики, занимается поддержкой латвийских предприятий на международных рынках, привлечением инвестиций и развитием инноваций. Агентство также содействует расширению экспорта, освоению новых рынков, реализации инвестиционных проектов и повышению конкурентоспособности латвийской экономики на мировом уровне.
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