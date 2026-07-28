Предполагается, что стратегия будет использоваться при продвижении Латвии за рубежом в таких сферах, как привлечение инвестиций, развитие экспорта, технологии и инновации, туризм, привлечение квалифицированных специалистов и иностранных студентов, публичная дипломатия, культура и другие направления, связанные с укреплением международной репутации страны.

Срок выполнения работ установлен с 1 сентября по 1 декабря текущего года.