«Этот молодой человек знает по-латышски не только эти слова, но и многие другие — в принципе, с ним можно элементарно общаться на латышском», — написал Райвис в Facebook.

Во время разговора грек поинтересовался, из какой части Латвии приехал Райвис. Услышав, что тот родом из Тукумского края, собеседник удивил его еще больше.

«Он ответил: «А-а-а, значит, это на границе Земгале и Курземе». А потом начал рассказывать мне о наших регионах, диалектах и истории. Я снова был в полном шоке…» — вспоминает Райвис.