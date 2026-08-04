Вот что пишет житель Латвии:
Все началось совершенно буднично — возле магазина в одной из деревень. Райвис стоял рядом с автомобилем с латвийскими номерами, когда к нему подошел молодой грек и… заговорил по-латышски.
«Добрый вечер, как дела? Что ты здесь делаешь?» — эти слова, прозвучавшие в Греции, стали для латыша полной неожиданностью. Но вскоре выяснилось, что это далеко не единственные фразы, которые молодой человек знает на латышском языке.
«Этот молодой человек знает по-латышски не только эти слова, но и многие другие — в принципе, с ним можно элементарно общаться на латышском», — написал Райвис в Facebook.
Во время разговора грек поинтересовался, из какой части Латвии приехал Райвис. Услышав, что тот родом из Тукумского края, собеседник удивил его еще больше.
«Он ответил: «А-а-а, значит, это на границе Земгале и Курземе». А потом начал рассказывать мне о наших регионах, диалектах и истории. Я снова был в полном шоке…» — вспоминает Райвис.
На этом сюрпризы не закончились. Выяснилось, что для молодого грека Латвия — вовсе не просто небольшая страна на северо-востоке Европы, о которой он случайно где-то прочитал. Он серьезно интересуется нашей страной и мечтает однажды сюда приехать.
«Слово за слово — и выяснилось, что Латвия для этого парня — страна мечты, куда он очень хочет попасть», — рассказал автор публикации.
Райвис спросил, почему именно Латвия. Ответ оказался неожиданным и заставил задуматься и его самого.
«Латвия — одна из немногих стран в мире, которая до сих пор остается уникальной: своим языком, культурой, своей самобытностью. Все остальные страны, по крайней мере в Европе, стали слишком похожими друг на друга, и между ними уже почти нет различий», — пересказывает Райвис слова собеседника.
Но у молодого человека был еще один вопрос:
«Как вам, латышам, удалось сохранить древний язык почти без изменений, вашу языческую культуру и мировоззрение?»
Райвис признается, что раньше сам не слишком задумывался над этим. Многие вещи, которые в Латвии кажутся привычными и само собой разумеющимися, начинаешь воспринимать совсем иначе, когда о них с таким восхищением говорит человек с другого конца Европы.
После беседы каждый отправился своей дорогой, однако случайная встреча оставила у Райвиса очень теплые впечатления.
«А я остался окрыленным, потому что оказалось, что где-то в Греции молодой грек учит латышский язык, смотрит «Supernovu», знает наших музыкантов и спортсменов. Потому что в глазах совершенно чужого человека мы по-прежнему уникальный и непохожий ни на кого народ и страна», — написал он.
Эта неожиданная встреча заставила его задуматься и о том, что сами латыши порой недооценивают.
«Гордость, радость и надежда, что мы не потеряем свою латышскую идентичность, культуру, народные песни и вообще свою уникальность… Такие вот мои вечерние размышления», — завершил Райвис свой рассказ.
История вызвала широкое обсуждение в Facebook. Многие комментаторы признались, что иногда именно взгляд со стороны помогает понять, насколько особенной является собственная страна.
Айра считает, что такие истории помогают и самим латышам больше ценить Латвию.
«Как замечательно, что ты написал об этом! Иногда именно человек со стороны должен напомнить нам, что у нас есть, чтобы больше латышей осознавали это и с гордостью говорили о Латвии — и дома, и за ее пределами. Меньше ругать, больше делать!» — написала она.
Похожего мнения придерживается и Эвита:
«Это называется взгляд со стороны. Тем, кто живет внутри страны, все кажется само собой разумеющимся».
Дайла добавила:
«Как это прекрасно! Вот бы и мы сами научились это ценить!»
Еще одна комментатор назвала историю Райвиса «трогательной» и напомнила, что Латвию своим домом уже выбрали многие иностранцы.
«Я всегда радуюсь японскому парню, который поет на латышском и уже женился в Латвии. Есть и многие другие иностранцы, которые теперь считают Латвию своим домом — пусть даже частично», — написала она.
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