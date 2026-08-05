Такие встречи чаще всего являются частными инициативами, не имеющими официального мандата, и проходят на уровне экспертных обсуждений, отмечает Bloomberg.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в Баку состоялась встреча бывших немецких и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны.