В группу входили бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя бывшего кремлевского чиновника не называется.
Такие встречи чаще всего являются частными инициативами, не имеющими официального мандата, и проходят на уровне экспертных обсуждений, отмечает Bloomberg.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в Баку состоялась встреча бывших немецких и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны.
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