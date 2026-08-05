Сначала был вполне невинный пост от Анастасии Тетаренко-Супе:
«Твиттер разделился на две части: на тех, кто хоть немного разбирается в картах и географии, и на тех, кто вопит, что в Испанию (да-да, ту самую Испанию, которая находится в Европе) вторглись тысячи «унтерменшей» из Африки».
Действительно, испанский анклав Сеута, вокруг которой разразился испанский миграционный кризис, находится на северном побережье Африки.
Но все разъяснил депутат Рижской думы Ансис Пуполс (Нацобъединение):
«Полностью согласен с прогрессивной Анастасией. Хватит уже раздувать из мухи слона. Между двумя частями Испании всего 30 километров моря.
Это ведь непреодолимое препятствие для 50 тысяч марокканцев, которые совершенно закономерно смели испанских пограничников. Точно так же, если на остров Рухну вторгнутся русские…»
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.