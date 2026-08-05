В этом смысле средневековая Европа мало отличалась от античности. Во время Рождества, Пасхи, карнавалов и других переломных моментов календаря общество позволяло себе временное нарушение привычного порядка. Люди играли в кости, карты, заключали пари, переодевались, менялись ролями, позволяли себе то, что в обычные дни считалось недопустимым. Подобные праздники не воспринимались как нравственное падение — скорее как краткая отмена правил, необходимая для того, чтобы сами правила вновь обрели силу.
Римские сатурналии были именно таким временем. Раб мог сидеть за одним столом с господином, шут превращался в царя, а мир словно соглашался ненадолго отказаться от собственной серьезности. Азарт здесь был не пороком, а частью ритуала.
Новое время изменило не игру, а ее смысл. Боги исчезли из-за игрового стола, оставив человека наедине с математикой вероятности и собственными страстями. Там, где раньше существовал коллективный обряд, возникло индивидуальное искушение. Игрок уже не участвовал в священном празднике — он проверял самого себя.
Первым городом, превратившим азарт в индустрию, стала Венеция. Республика Святого Марка обладала удивительным талантом превращать человеческие слабости в источник государственных доходов. В XVII веке здесь появляются первые легальные игорные дома. Постепенно складывается особая атмосфера казино: шелест карт, приглушенные разговоры, нервный смех, ощущение того, что за соседним столом происходит нечто одновременно слегка неприличное и чрезвычайно важное. Даже само слово casino первоначально означало всего лишь «небольшой дом», однако очень скоро оно стало обозначать место, где человек надеется изменить собственную судьбу.
Происхождение самой рулетки окутано легендами. Историки склоняются к тому, что современная игра сложилась во Франции XVIII века из нескольких различных развлечений. Игровое колесо, появившееся около 1720 года, объединилось с популярной итальянской игрой бириби, а к 1760-м годам приобрело узнаваемую форму. Существует и более романтическая версия, связывающая рулетку с древнекитайской головоломкой, в которой тридцать семь фигур животных располагались в магическом квадрате из 666 клеток. Якобы уже в Европе некий доминиканский монах заменил животных числами и расположил их по окружности вращающегося колеса. Исторических доказательств этой истории нет, но подобные легенды возникают вокруг всех вещей, слишком тесно связанных с судьбой.
Само название — roulette, «маленькое колесо», — французское. Но символ колеса гораздо древнее Франции. Колесо Фортуны вращалось еще в античных мифах и средневековых миниатюрах. Оно одинаково возвышало королей и низвергало нищих. Рулетка лишь придала этому древнему символу механическую точность.
Любопытно, что государственная власть почти всегда испытывала к азарту двойственные чувства. Кардинал Мазарини в середине XVII века открыл по Франции многочисленные игорные дома, где играли в популярную тогда «хоку». Они приносили огромные доходы казне. Однако после смерти кардинала игра была запрещена, а организаторам грозила смертная казнь. Подобная непоследовательность повторялась снова и снова: азарт сначала объявляли полезным источником налогов, затем — моральной угрозой.
Запреты служат прекрасным индикатором популярности игры. Если в 1745 году британский король Георг II специально запрещает рулетку, а несколькими годами позже аналогичные меры принимают власти Новой Франции, значит, игра уже успела распространиться настолько широко, что бороться с ней стало политической необходимостью.
К концу XVIII века в парижском Пале-Рояль существовала рулетка, почти не отличавшаяся от современной. Тогда колесо имело тридцать восемь секторов — с одним нулем и двойным нулем. Но именно это, казалось бы, небольшое техническое решение существенно увеличивало преимущество казино.
Революцию совершили братья Франсуа и Луи Блан. После очередного французского запрета они перебрались сначала в Гамбург, а затем в Бад-Хомбург, где в 1842 году представили колесо с единственным зеро. Вероятность выигрыша для игрока немного выросла, и именно этот вариант стал европейским стандартом. Парадоксально, но уменьшение преимущества казино сделало саму игру значительно популярнее.
Одним из посетителей Бад-Хомбурга оказался Фёдор Достоевский. Его отношения с рулеткой давно превратились в литературный миф, хотя реальность была не менее драматичной. Писатель неоднократно проигрывал значительные суммы, закладывал имущество, занимал деньги, обещал навсегда отказаться от игры — и вновь возвращался к столу. Роман «Игрок» остается, пожалуй, самым точным художественным исследованием азартной зависимости, потому что написан человеком, который наблюдал ее не со стороны.
Во второй половине XIX века центр европейского игорного мира постепенно переместился в Монако. Казино Монте-Карло оказалось не просто роскошным зданием, а экономическим проектом, фактически спасшим княжество от финансового краха. Здесь европейская рулетка с одним зеро стала эталоном, а само название казино превратилось в символ богатства, риска и элегантности. И, конечно, удачи!
Самым известным победителем считается британский инженер Джозеф Джаггер, который в 1873 году в Монте-Карло заметил механическое несовершенство одного из колес. Вычислив, какие номера выпадали чаще остальных, он за несколько дней выиграл сумму, эквивалентную сегодня многим миллионам долларов. После этого казино пришлось заменить колеса, а репутация рулетки как абсолютно случайной игры получила первый серьезный удар.
Другой знаменитый случай связан с американкой Патрисией Деморо, которой в 1980 году удалось семь раз подряд угадать один и тот же номер — 23. За четыре часа она выиграла около трех миллионов долларов. Вероятность подобной серии составляет примерно один шанс на сто миллиардов, поэтому эта история до сих пор остается одной из самых обсуждаемых в истории казино.
Но если история рулетки — это история надежды, то она столь же неизбежно оказывается историей поражений.
Американский финансист Чарльз Уэллс в 1891 году прославился тем, что «сорвал банк» в Монте-Карло, однако большая часть его выигрышей вскоре исчезла за игровыми столами и в рискованных финансовых предприятиях. Еще трагичнее судьба многих профессиональных игроков XX века, чьи единичные многомиллионные выигрыши неизменно сменялись проигрышами. Казино редко побеждает человека за один вечер. Его главное преимущество заключается во времени: чем дольше продолжается игра, тем увереннее математическое ожидание возвращает деньги заведению.
В этом и состоит главный парадокс рулетки. Она почти никогда не обещает выигрыш. Она продает не деньги, а возможность представить себе человеком, который через минуту станет другим. Иногда таким человеком действительно становится игрок. Но гораздо чаще меняется лишь его представление о собственной удаче.
Вероятно, именно поэтому рулетка пережила империи, революции, религиозные запреты и научные открытия. Пока существует человек, готовый поверить, что следующий оборот колеса окажется исключением из закона вероятностей, маленькое колесо будет продолжать вращаться. Оно не столько определяет судьбу, сколько напоминает о нашем вечном желании договориться со случайностью.
Ксаверий БЕЛЫЙ.
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