Первым городом, превратившим азарт в индустрию, стала Венеция. Республика Святого Марка обладала удивительным талантом превращать человеческие слабости в источник государственных доходов. В XVII веке здесь появляются первые легальные игорные дома. Постепенно складывается особая атмосфера казино: шелест карт, приглушенные разговоры, нервный смех, ощущение того, что за соседним столом происходит нечто одновременно слегка неприличное и чрезвычайно важное. Даже само слово casino первоначально означало всего лишь «небольшой дом», однако очень скоро оно стало обозначать место, где человек надеется изменить собственную судьбу.

Происхождение самой рулетки окутано легендами. Историки склоняются к тому, что современная игра сложилась во Франции XVIII века из нескольких различных развлечений. Игровое колесо, появившееся около 1720 года, объединилось с популярной итальянской игрой бириби, а к 1760-м годам приобрело узнаваемую форму. Существует и более романтическая версия, связывающая рулетку с древнекитайской головоломкой, в которой тридцать семь фигур животных располагались в магическом квадрате из 666 клеток. Якобы уже в Европе некий доминиканский монах заменил животных числами и расположил их по окружности вращающегося колеса. Исторических доказательств этой истории нет, но подобные легенды возникают вокруг всех вещей, слишком тесно связанных с судьбой.

Само название — roulette, «маленькое колесо», — французское. Но символ колеса гораздо древнее Франции. Колесо Фортуны вращалось еще в античных мифах и средневековых миниатюрах. Оно одинаково возвышало королей и низвергало нищих. Рулетка лишь придала этому древнему символу механическую точность.