LETA пишет, что располагает заявлением Лусе, и пересказывает его. В нем сказано, что в конце июля в социальной сети Threads в аккаунте atkrieviskolatviju (в публичном пространстве его связывают с депутатом Рижской думы от «Национального объединения Лианой Лангой, в его профиле указана ссылка на личный блог Ланги lianalanga.lv) было опубликовано видео длиной около 17 секунд. Позже оно было удалено из соцсети.

Согласно заявлению, в описываемом ролике светлокожий и физически крепкий мужчина последовательно изображается как превосходящий и доминирующий над темнокожими людьми. В нескольких сценах темнокожие люди подвергаются унижению, подчинению, также в отношении них используется или демонстрируется насилие.