В СГБ агентству LETA подтвердили, что ведомство получило заявление Лусе в связи с указанным видео и начала его оценку в рамках своей компетенции.
LETA пишет, что располагает заявлением Лусе, и пересказывает его. В нем сказано, что в конце июля в социальной сети Threads в аккаунте atkrieviskolatviju (в публичном пространстве его связывают с депутатом Рижской думы от «Национального объединения Лианой Лангой, в его профиле указана ссылка на личный блог Ланги lianalanga.lv) было опубликовано видео длиной около 17 секунд. Позже оно было удалено из соцсети.
Согласно заявлению, в описываемом ролике светлокожий и физически крепкий мужчина последовательно изображается как превосходящий и доминирующий над темнокожими людьми. В нескольких сценах темнокожие люди подвергаются унижению, подчинению, также в отношении них используется или демонстрируется насилие.
В заявлении высказывается мнение, что видеоряд вместе с текстом о «ввозимой иностранной рабочей силе» создает посыл, представляющий темнокожих людей и работников иностранного происхождения неполноценными, нежелательными, подлежащими насилию и вытеснению.
По мнению Лусе, такой контент может выходить за рамки допустимой политической дискуссии или критики миграционной политики и политики занятости. Она указывает, что посыл видео направлен не просто против конкретной миграционной политики, но использует цвет кожи людей как основание для унижения и насилия, создавая посыл, потенциально разжигающий межрасовую вражду и рознь.
Как сообщалось ранее, летом 2026-го вице-мэр Риги от Национального объединения Эдвард Ратниекс в комментарии к посту в соцсетях, в котором описывалась возможная драка с участием мигрантов, использовал формулировку «Этих обезьян надо выдворять».
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