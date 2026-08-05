За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через Таллиннские порты, отмечают эстонские общественные СМИ ERR.
Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом.
В среду на погранпереходе Икла эстонский Департамент полиции и погранохраны (PPA) в 9 утра передал латвийской стороне первых восемь нелегально въехавших мужчин.
В сообщении PPA говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и что проникли они из Беларуси через Латвию.
PPA указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из восьми переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство.
Глава бюро Северной префектуры Погранохраны Индрек Ару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами.
«Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», —цитирует ERR Ару.
Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию.
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