В сообщении PPA говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и что проникли они из Беларуси через Латвию.

PPA указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из восьми переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство.

Глава бюро Северной префектуры Погранохраны Индрек Ару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами.