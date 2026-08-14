Регулярно курят 25% опрошенных, 24% признаются, что не высыпаются, а 18% считают, что проводят слишком много времени в интернете, социальных сетях и компьютерных играх.
Среди пищевых привычек чаще всего упоминаются чрезмерное употребление сладостей — 16%, мучных продуктов — 15% и нездоровое питание — 14%. Энергетические напитки регулярно употребляют 8% респондентов, столько же признаются в частом переедании. Другие никотиносодержащие продукты используют 7%, чрезмерное употребление алкоголя отмечают 6%.
Вредные привычки значительно чаще встречаются среди людей, которые сами считают свой образ жизни нездоровым. В этой группе курят 42% респондентов против 18% среди сторонников здорового образа жизни. В нездоровом питании признаются соответственно 37% и 5%, в чрезмерном употреблении алкоголя — 14% и 3%.
Заметна и связь со стрессом. Среди людей с высоким уровнем повседневного стресса 36% курят, 35% не высыпаются, 22% слишком много времени проводят в виртуальной среде и 13% употребляют энергетические напитки.
Особенно отличается молодёжь от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе 30% говорят о чрезмерном увлечении виртуальной средой, 23% — об энергетических напитках, по 25% — о чрезмерном употреблении сладостей и газированных или подслащённых напитков.
В возрастной группе от 65 до 75 лет, напротив, 40% респондентов заявляют, что вообще не имеют вредных привычек.
Среди мужчин курение распространено заметно сильнее, чем среди женщин — 37% против 14%. Мужчины также чаще признаются в чрезмерном употреблении алкоголя — 11% против 1%, энергетических напитков — 12% против 4% и других никотиносодержащих продуктов — 10% против 4%.
За последние годы особенно заметно выросло чрезмерное увлечение виртуальной средой: с 7% в 2017 году до нынешних 18%. Одновременно доля жителей, считающих, что у них нет ни одной вредной привычки, сократилась с 56% до 28%.
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