Заметна и связь со стрессом. Среди людей с высоким уровнем повседневного стресса 36% курят, 35% не высыпаются, 22% слишком много времени проводят в виртуальной среде и 13% употребляют энергетические напитки.

Особенно отличается молодёжь от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе 30% говорят о чрезмерном увлечении виртуальной средой, 23% — об энергетических напитках, по 25% — о чрезмерном употреблении сладостей и газированных или подслащённых напитков.

В возрастной группе от 65 до 75 лет, напротив, 40% респондентов заявляют, что вообще не имеют вредных привычек.