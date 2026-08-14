По словам эксперта, вопрос доверия к полиции особенно важен в ситуациях, когда люди сами сталкиваются с насилием.

Покшанс сослался на опубликованное в этом году исследование системы предотвращения насилия. Согласно приведённым им данным, среди людей, столкнувшихся с насилием в семье, только 11% обращались в Государственную полицию и 9% — в муниципальную полицию.

«То есть те, кто действительно сталкивается с такими случаями и имеет подобный опыт, не обращаются в полицию. Полиция не является чем-то, что всё общество считает надёжным, и здесь возникает большой вопрос — почему?» — отметил Покшанс.