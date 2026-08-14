По данным OECD за 2024 год, полиции в Латвии доверяют 52% жителей. В Эстонии показатель достигает 74%.
Покшанс также привёл данные отдельного исследования по Литве, согласно которому там полиции доверяют 72% жителей. При этом речь идёт о другом исследовании, поэтому напрямую сопоставлять этот показатель с данными OECD следует с осторожностью.
«У нас рядом 74%, рядом 72%, а у нас только 55%. У нас плохой показатель в этом вопросе», — заявил Покшанс, приводя использованные им в эфире данные.
По словам эксперта, вопрос доверия к полиции особенно важен в ситуациях, когда люди сами сталкиваются с насилием.
Покшанс сослался на опубликованное в этом году исследование системы предотвращения насилия. Согласно приведённым им данным, среди людей, столкнувшихся с насилием в семье, только 11% обращались в Государственную полицию и 9% — в муниципальную полицию.
«То есть те, кто действительно сталкивается с такими случаями и имеет подобный опыт, не обращаются в полицию. Полиция не является чем-то, что всё общество считает надёжным, и здесь возникает большой вопрос — почему?» — отметил Покшанс.
По его словам, в Латвии до сих пор не проводилось масштабного исследования, которое позволило бы подробно объяснить причины сравнительно низкого доверия к полиции.
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