На кадрах, снятых Латвийским телевидением, видно, как после получения предупреждения находившиеся в гимназии люди направились в подвальные помещения. Там паломники провели около часа — до тех пор, пока истребители союзников не сбили в Балвском крае беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии, после чего угроза была отменена.
Настоятель Аглонской базилики Юрис Скутелс после произошедшего отметил, что ситуация в Аглоне спокойная.
«Все находились там, где и было запланировано, — в местах ночлега, в церкви оставалось совсем немного дежуривших ночью. Звонила и полиция, которая следит за всей ситуацией. Все спокойно, все в порядке. Мы следуем указаниям, которые получаем от представителей государства», — рассказал Скутелс.
В случае если во время мероприятия поступает оранжевое предупреждение через систему сотового оповещения, мероприятие прекращается, а его участников призывают покинуть место проведения, не допуская длительного скопления людей и транспортных средств в одном месте.
По словам настоятеля Юриса Скутелса, несмотря на произошедшее ночью, сегодня программа праздника в Аглоне продолжится без изменений.
Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии — крупнейшее религиозное событие в Латвии, которое ежегодно собирает в Аглонской базилике и на прилегающей к ней сакральной площади тысячи паломников и верующих.
В пятницу в Аглоне ожидается наибольшее число паломников. По традиции в 22:00 они соберутся со свечами в руках и примут участие в Народном крестном ходе. В субботу, 15 августа, состоится кульминация праздника и торжественная Святая месса.
Gaisa trauksme izsludināta arī Aglonā, kur vakar ienākušas vairākas svētceļnieku grupas. Latvijas Televīzijas uzņemtajos video redzams, ka svētceļnieki, kuri apmetušies Aglonas Katoļu ģimnāzijā patvērumu meklē pagrabstāvā. pic.twitter.com/dJXNSgneem
— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 14, 2026
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