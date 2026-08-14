В случае если во время мероприятия поступает оранжевое предупреждение через систему сотового оповещения, мероприятие прекращается, а его участников призывают покинуть место проведения, не допуская длительного скопления людей и транспортных средств в одном месте.

По словам настоятеля Юриса Скутелса, несмотря на произошедшее ночью, сегодня программа праздника в Аглоне продолжится без изменений.

Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии — крупнейшее религиозное событие в Латвии, которое ежегодно собирает в Аглонской базилике и на прилегающей к ней сакральной площади тысячи паломников и верующих.