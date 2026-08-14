За это время Талекуа преодолела более 1600 километров. Тело детёныша постоянно стремилось уйти под воду, поэтому косатке приходилось снова поднимать его к поверхности. Исследователи наблюдали и ещё одну необычную картину: другие члены группы временами помогали поддерживать малыша, позволяя матери отдохнуть.

Для косаток подобное поведение после гибели детёныша известно, однако случай Талекуа оказался необычайно продолжительным. Учёные осторожно говорили о реакции на потерю и признаках поведения, напоминающего переживание горя у социальных животных.