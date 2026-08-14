Косатка по имени Талекуа, известная исследователям как J35, родила детёныша летом 2018 года у тихоокеанского побережья Северной Америки. Малыш прожил совсем недолго. Но мать не оставила его тело и продолжила двигаться вместе со своей стаей.
A Orca gave birth to a calf that died shortly after.
For the next 17 days, she carried her dead baby on her head and back while swimming more than 1,600 kilometers through the waters of the North Pacific.
Whenever she grew tired, members of her pod swam alongside her and helped… pic.twitter.com/EKzgf1A4pa
— The Figen (@TheFigen_) August 13, 2026
За это время Талекуа преодолела более 1600 километров. Тело детёныша постоянно стремилось уйти под воду, поэтому косатке приходилось снова поднимать его к поверхности. Исследователи наблюдали и ещё одну необычную картину: другие члены группы временами помогали поддерживать малыша, позволяя матери отдохнуть.
Для косаток подобное поведение после гибели детёныша известно, однако случай Талекуа оказался необычайно продолжительным. Учёные осторожно говорили о реакции на потерю и признаках поведения, напоминающего переживание горя у социальных животных.
Через 17 дней Талекуа наконец перестала нести тело и вернулась к обычному движению вместе со своей группой.
Но у этой истории оказалось продолжение.
В конце 2024 года у Талекуа появилась ещё одна дочь. Через несколько дней детёныш погиб. 1 января 2025 года исследователи снова увидели J35 с телом своего малыша. Та же косатка спустя почти семь лет опять отказывалась его оставлять.
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