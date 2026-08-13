Связь с группой пропала ночью в Велебитском проливе, известном сильными и опасными ветрами. Когда спасателям сообщили об исчезновении, волны достигали примерно трёх метров.
Через почти восемь часов в море удалось найти женщину. Вскоре неподалёку обнаружили и мужчину, который сумел самостоятельно выбраться из воды и забраться на скалы.
Обоих передали медикам.
Поиски ещё двух мужчин продолжаются. В операции участвуют спасательные службы и два военных самолёта.
Найти район поисков помог предмет, похожий на брошенную надувную лодку туристов.
Хорватская Адриатика ежегодно привлекает миллионы отдыхающих, но местные проливы могут резко менять характер при сильном ветре.
В этот раз полутораметровая лодка оказалась слишком маленькой для трёхметровых волн.
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