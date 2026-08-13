Отца и Саломона удалось извлечь живыми. Однако история семьи пока не закончилась: мать мальчика и его дядя числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. По официальным данным, погибли не менее 240 человек, около 2600 получили травмы.

Поисковые работы продолжаются. После первых 72 часов вероятность обнаружить живых под разрушенными зданиями резко уменьшается. Но иногда из-под тонн бетона спасатели сначала слышат совсем тихий детский плач.