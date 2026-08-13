Двухмесячный Саломон оказался жив. Все часы после землетрясения его держал у груди отец, закрывая ребенка собственным телом от обломков и падающих конструкций.
Добраться до них было непросто. Двое полицейских вместе с местными жителями начали разбирать завалы, хотя рядом ощущался сильный запах газа. Под обрушившимися плитами они обнаружили мужчину, придавленного обломками. Несмотря на собственные травмы и невозможность выбраться, он продолжал прижимать сына к себе.
A new born and mother rescued alive from the rubble in Colombia. https://t.co/MZ0t5ijbrg https://t.co/ODRialxCX5
— GC24 (@GlobalChannel24) August 10, 2026
«Он просил нас только об одном — не дать его ребенку умереть», — рассказал один из участников спасательной операции.
Отца и Саломона удалось извлечь живыми. Однако история семьи пока не закончилась: мать мальчика и его дядя числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. По официальным данным, погибли не менее 240 человек, около 2600 получили травмы.
Поисковые работы продолжаются. После первых 72 часов вероятность обнаружить живых под разрушенными зданиями резко уменьшается. Но иногда из-под тонн бетона спасатели сначала слышат совсем тихий детский плач.
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