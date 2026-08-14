#Breaking

A large #wildfire broke out in #Siviri, #Halkidiki, #Greece.pic.twitter.com/E3EnCFnTnp Emergency evacuations are underway by land & sea as strong winds spread the flames toward homes and beaches.

Tourists & residents fled villages in the Halkidiki region of… — ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala) August 13, 2026

Огонь повредил дома и автомобили. Двое пожарных получили лёгкие травмы, сообщений о пострадавших среди эвакуированных жителей и туристов нет. К утру 14 августа открытого фронта огня уже не было, однако пожарные продолжали тушить многочисленные отдельные очаги и следить за возможными повторными возгораниями.