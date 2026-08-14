Крупный пожар вспыхнул 13 августа возле Сивири на полуострове Кассандра в Халкидики. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по густой растительности и приблизилось к жилым и туристическим районам. Власти распорядились эвакуировать Сивири и Фурку.
Особенно драматично проходила эвакуация с побережья. С пляжа Сивири морем вывезли 481 человека. Людей забирали катера береговой охраны и пожарных, частные лодки и другие небольшие суда. Некоторых отдыхающих перевозили на надувных лодках и гидроциклах.
#Breaking
A large #wildfire broke out in #Siviri, #Halkidiki, #Greece.pic.twitter.com/E3EnCFnTnp
Emergency evacuations are underway by land & sea as strong winds spread the flames toward homes and beaches.
Tourists & residents fled villages in the Halkidiki region of…
— ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala) August 13, 2026
Огонь повредил дома и автомобили. Двое пожарных получили лёгкие травмы, сообщений о пострадавших среди эвакуированных жителей и туристов нет. К утру 14 августа открытого фронта огня уже не было, однако пожарные продолжали тушить многочисленные отдельные очаги и следить за возможными повторными возгораниями.
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