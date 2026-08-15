«Было довольно-таки страшно, потому что примерно тысяча телефонов зазвучали одновременно. Мне лично казалось, что всё — началась война, настал конец света. Потом рядом со мной появилась руководительница нашей группы, она вела себя очень спокойно. Всё прошло довольно гладко, никаких трудностей не было. (TV3: «Вы были в помещении?») Да, мы были в помещении, но когда заработала сигнализация, одна женщина из армии пришла и сказала, что надо идти в подвал. (TV3: «Вы прятались в подвале?») Да, примерно час — с 4 до 5 утра», — рассказала Регина.

«Мы сюда ездим в паломничество каждый год. Полагаемся на то, что всё будет в порядке, полагаемся на госорганы, на высшие силы, уповаем на Бога. Это для нас не так существенно», — поделился мнением Янис.

«Во все времена бывали войны, бунты… Всякие времена бывали. Это не удерживало людей от того, чтобы отправиться в Аглону и помолиться Божией Матери, искать у неё прибежища и безопасности. Не бывало таких времён, когда люди сюда не приходили. Более того, именно ощущая опасность и отсутствие спокойствия в этом мире, они спешили к Божией Матери», — сказал священник о. Бенедикт.