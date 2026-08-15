Как уже сообщалось, утром в пятницу, 14 августа, в Балвском крае был сбит дрон, есть опасения, что угроза с воздуха может повториться.
Организаторы заявили, что инцидент с беспилотником не стал причиной для каких-либо коррекций в программе мероприятия.
А вот какими впечатлениями поделились некоторые из паломников.
«Было довольно-таки страшно, потому что примерно тысяча телефонов зазвучали одновременно. Мне лично казалось, что всё — началась война, настал конец света. Потом рядом со мной появилась руководительница нашей группы, она вела себя очень спокойно. Всё прошло довольно гладко, никаких трудностей не было. (TV3: «Вы были в помещении?») Да, мы были в помещении, но когда заработала сигнализация, одна женщина из армии пришла и сказала, что надо идти в подвал. (TV3: «Вы прятались в подвале?») Да, примерно час — с 4 до 5 утра», — рассказала Регина.
«Мы сюда ездим в паломничество каждый год. Полагаемся на то, что всё будет в порядке, полагаемся на госорганы, на высшие силы, уповаем на Бога. Это для нас не так существенно», — поделился мнением Янис.
«Во все времена бывали войны, бунты… Всякие времена бывали. Это не удерживало людей от того, чтобы отправиться в Аглону и помолиться Божией Матери, искать у неё прибежища и безопасности. Не бывало таких времён, когда люди сюда не приходили. Более того, именно ощущая опасность и отсутствие спокойствия в этом мире, они спешили к Божией Матери», — сказал священник о. Бенедикт.
Впервые для праздника в Аглоне был разработан план действий на случай воздушной тревоги. Впрочем, в ту самую ночь с четверга на пятницу не было причин, чтобы его задействовать, заявили в Госполиции.
«Не было необходимости задействовать план, учитывая то, что здесь не было большого скопления людей. План будет задействован, когда оно будет, мы поможем дать указания, как покинуть зону риска, каким образом мы будем регулировать движение, чтобы не было давки, не было угрозы и прочих факторов риска», — пояснил начальник Латгальского регионального управления Госполиции Гундарс Тропс.
По оценке устроителей, сегодня в празднике, который проходит в Аглоне, возможно, участвуют 10 тысяч человек. Впервые с момента вступления в должность перед ними выступит президент Эдгар Ринкевич. Как уже сообщалось, в связи с происшествием он прервал свой отпуск и отправился в Аглону.
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