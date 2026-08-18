Кибератака происходила с 8 по 10 августа 2026 года. Злоумышленник получил доступ к информации, содержавшейся в платежных квитанциях начиная с 2008 года.
Среди попавших в руки злоумышленника данных — персональные коды жителей или регистрационные номера предприятий, имена и фамилии или названия компаний, суммы и даты платежей, государственные регистрационные номера автомобилей, а также адреса, которые были зарегистрированы на момент получения услуги. Например, это мог быть адрес, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства.
При этом CSDD подчеркивает, что номера телефонов и адреса электронной почты клиентов в результате атаки не были затронуты. Кроме того, содержащаяся в похищенных данных информация об адресах не во всех случаях является полной.
«CSDD продолжает расследование кибератаки. Мы ограничили возможность неавторизованным пользователям обрабатывать информацию о транспортном средстве по его государственному регистрационному номеру, получая сведения о марке и модели, а также продолжаем сотрудничать с компетентными учреждениями, предоставляя всю имеющуюся у CSDD информацию для установления личности совершившего кибератаку», — сообщил руководитель IT-департамента CSDD Марис Пуриньш.
По его словам, в минувшие выходные CSDD столкнулась с еще одной целенаправленной кибератакой, однако благодаря принятым дополнительным мерам безопасности ее удалось заблокировать.
CERT.LV предупреждает о новой опасности мошенничества
Главным риском после утечки специалисты называют использование похищенной информации для социальной инженерии. Зная имя человека, его персональный код, адрес, номер автомобиля или сведения о совершенном ранее платеже, мошенники могут создавать гораздо более правдоподобные сообщения.
«По оценке CERT.LV, наиболее существенная угроза утечки данных заключается в возможности использовать их в дальнейших кампаниях социальной инженерии и мошенничества. Имеющиеся у мошенников имя человека, персональный код, номер автомобиля, адрес или информация о ранее совершенном платеже позволяют создавать значительно более убедительные и адаптированные под конкретного человека мошеннические SMS, электронные письма или телефонные звонки», — пояснил заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс.
Таким образом, если отправитель сообщения знает персональные данные человека или номер его автомобиля, это само по себе больше не может служить подтверждением того, что сообщение действительно поступило от CSDD, банка или другого учреждения.
Особое внимание специалисты обращают на персональные коды. Они используются в том числе в качестве идентификатора пользователя при подключении через Smart-ID и eParaksts mobile к различным государственным электронным услугам.
Сам по себе персональный код не позволяет получить доступ к этим сервисам. Однако злоумышленник, зная его, в некоторых случаях может инициировать попытку аутентификации в надежде, что пользователь по невнимательности подтвердит ее на своем телефоне.
Поэтому CERT.LV призывает никогда не подтверждать запрос Smart-ID или eParaksts mobile, если человек сам не инициировал вход в соответствующий сервис.
Также банки и государственные учреждения не просят клиентов сообщать данные доступа к интернет-банку, PIN-коды, пароли и другие данные аутентификации или вводить их по присланной в SMS или электронном письме ссылке.
При возникновении сомнений рекомендуется самостоятельно открыть официальный сайт или приложение соответствующего учреждения и проверить информацию там, а не переходить по полученной ссылке.
Пользователям eParaksts mobile советуют проверить настройки
Отдельная рекомендация касается пользователей eParaksts mobile. В качестве номера пользователя в системе может использоваться персональный код или комбинация из семи случайно сгенерированных цифр. С апреля 2022 года для новых пользователей eParaksts в качестве номера пользователя по умолчанию применяется персональный код.
Поскольку персональные коды оказались среди затронутых кибератакой данных, пользователям рекомендуется проверить свой номер пользователя. Если им является персональный код, стоит рассмотреть возможность заменить его на случайную семизначную комбинацию.
CSDD уже проинформировала об инциденте Государственную инспекцию данных и продолжает расследование совместно с компетентными учреждениями. При этом кибератака не повлияла на предоставление повседневных услуг CSDD — они по-прежнему доступны как очно, так и через e-CSDD.
Каждый человек имеет право обратиться в CSDD и узнать, были ли затронуты именно его персональные данные и какие категории информации оказались скомпрометированы.
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