Среди попавших в руки злоумышленника данных — персональные коды жителей или регистрационные номера предприятий, имена и фамилии или названия компаний, суммы и даты платежей, государственные регистрационные номера автомобилей, а также адреса, которые были зарегистрированы на момент получения услуги. Например, это мог быть адрес, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

При этом CSDD подчеркивает, что номера телефонов и адреса электронной почты клиентов в результате атаки не были затронуты. Кроме того, содержащаяся в похищенных данных информация об адресах не во всех случаях является полной.