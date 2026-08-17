Морской лев спокойно сидел на каменной стене, когда к нему подошёл Тайлер. Парень поднял руки в бойцовской стойке, назвался Максом Холлоуэем, бывшим чемпионом UFC, и решил показать, на что способен.

Показывать пришлось на животном, которое вообще не собиралось с ним драться.