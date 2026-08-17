Произошло всё поздним вечером 22 июля возле бухты Ла-Хойя в Сан-Диего.
Морской лев спокойно сидел на каменной стене, когда к нему подошёл Тайлер. Парень поднял руки в бойцовской стойке, назвался Максом Холлоуэем, бывшим чемпионом UFC, и решил показать, на что способен.
Показывать пришлось на животном, которое вообще не собиралось с ним драться.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California released video on Friday showing Tyler Muehl kicking a sea lion last month at La Jolla Cove in San Diego. The 18-year-old pleaded guilty to the act and faces a maximum penalty of one year in prison and a $100,000… pic.twitter.com/rj8iF4cXey
— CBS News (@CBSNews) August 14, 2026
Согласно признанию самого Тайлера, он четыре раза попытался ударить морского льва ногой. По меньшей мере два удара пришлись животному в голову.
Морской лев попытался уйти.
Казалось бы, прекрасный момент закончить идиотскую затею.
Но парень бросился за ним и продолжил преследование, пока животное не перебралось через стену к воде.
Причём эта история вполне могла закончиться неприятностями ещё на месте. Морские львы выглядят забавно только до тех пор, пока человек не забывает, что перед ним крупное дикое животное с очень приличными зубами. Загнанный или напуганный морской лев способен защищаться и серьёзно укусить.
Тайлеру повезло. Морской лев предпочёл убежать.
Зато не убежало видео.
Запись нападения разошлась по социальным сетям, после чего молодым любителем смешанных единоборств заинтересовались федеральные власти.
Калифорнийские морские львы находятся под защитой американского закона о морских млекопитающих. Просто гоняться за ними уже плохая идея, а пинать животное ногами тем более.
13 августа Тайлер признал себя виновным в федеральном суде.
Теперь ему грозит до года лишения свободы и штраф до 100 тысяч долларов. Реальное наказание может быть мягче, поскольку он заключил соглашение о признании вины. Приговор должны огласить 20 октября.
Федеральный прокурор Адам Гордон описал ситуацию гораздо короче: «Федеральное преступление. Федеральные последствия».
Морской лев в итоге просто ушёл.
А вот Тайлеру уйти от этой истории оказалось значительно сложнее.
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