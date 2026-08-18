Цель поправок к Закону о национальной безопасности — предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу право при выполнении предусмотренных нормативными актами задач в случае возникновения угрожающей государству ситуации, вызванной военными действиями, принимать решение о передаче во владение НВС недвижимого имущества, принадлежащего государству, самоуправлениям, физическим или юридическим лицам либо находящегося в их владении, а также о его последующем возврате.
Законопроект предусматривает, что командующий НВС или уполномоченное им лицо получит соответствующее право, а государственные и муниципальные учреждения, физические и юридические лица будут обязаны передать НВС недвижимое имущество или его часть, если принято соответствующее решение.
Одновременно законопроект предусматривает, что без решения Кабинета министров НВС смогут удерживать недвижимое имущество частного лица или его часть не более 14 дней.
Также определяется компетенция Кабинета министров по регулированию порядка принятия таких решений, подачи требований о возмещении убытков, а также методов расчета ущерба и порядка его возмещения.
Законопроект устанавливает максимальный срок действия решения с возможностью однократного продления. Такой срок должен гарантировать, что передача недвижимости во владение НВС будет применяться только в необходимом объеме и на период, объективно необходимый для выполнения задач вооруженных сил.
Министерство обороны поясняет, что оперативная необходимость для преодоления угрозы в каждом конкретном случае может предполагать различные меры и потребности — например, временное размещение инженерных заграждений, боевых систем и радаров, развертывание подразделений вооруженных сил, размещение и занятие силами позиций.
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