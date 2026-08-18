Законопроект предусматривает, что командующий НВС или уполномоченное им лицо получит соответствующее право, а государственные и муниципальные учреждения, физические и юридические лица будут обязаны передать НВС недвижимое имущество или его часть, если принято соответствующее решение.

Одновременно законопроект предусматривает, что без решения Кабинета министров НВС смогут удерживать недвижимое имущество частного лица или его часть не более 14 дней.