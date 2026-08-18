Хотя в аннотации к законопроекту конкретные группы работников не называются, можно предположить, что изменения в первую очередь могут затронуть персонал кебабных, кафе и других заведений общепита, где работают иностранцы, зачастую слабо владеющие латышским языком.

Под действие новых норм потенциально могут попасть и курьеры Bolt и Wolt, доставляющие еду из ресторанов и кафе, если их деятельность будет подпадать под предусмотренные законопроектом требования к работникам сферы оборота продовольствия.

Поправки могут быть рассмотрены и переданы на дальнейшую работу в комиссию Сейма уже на внеочередном заседании парламента в этот четверг.