При этом ответственность за недостаточное использование государственного языка при выполнении профессиональных обязанностей в Латвии предусмотрена уже сейчас. Согласно действующему законодательству об административных наказаниях в сфере использования государственного языка, если нормативные акты требуют владения латышским для выполнения конкретной работы, за его неиспользование в необходимом объеме предусмотрено предупреждение или штраф от 7 до 140 штрафных единиц — то есть от 35 до 700 евро.
Кроме того, отдельная ответственность предусмотрена для работодателей. За заключение трудового договора с работником, который недостаточно владеет государственным языком для выполнения своих профессиональных обязанностей, физическому лицу грозит предупреждение или штраф от 140 до 700 евро, а юридическому лицу — от 700 до 1400 евро.
Таким образом, предложенные поправки фактически вводят дополнительную специальную ответственность именно в сфере оборота продовольствия.
Хотя в аннотации к законопроекту конкретные группы работников не называются, можно предположить, что изменения в первую очередь могут затронуть персонал кебабных, кафе и других заведений общепита, где работают иностранцы, зачастую слабо владеющие латышским языком.
Под действие новых норм потенциально могут попасть и курьеры Bolt и Wolt, доставляющие еду из ресторанов и кафе, если их деятельность будет подпадать под предусмотренные законопроектом требования к работникам сферы оборота продовольствия.
Поправки могут быть рассмотрены и переданы на дальнейшую работу в комиссию Сейма уже на внеочередном заседании парламента в этот четверг.
Редакция Press.lv: «Зато на государтсвенном»
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.