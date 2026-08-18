По ее словам, дома внезапно закончились гигиенические прокладки и она заехала за ними в магазин. Взяла необходимое, встала в очередь на кассу и положила упаковку прокладок на ленту.
Перед ней находился мужчина примерно 40 лет, который покупал продукты. Увидев упаковку, он повернулся к женщине и потребовал убрать ее со словами: «У меня вообще-то тут еда, убери свое г**но!»
Женщина признается, что сначала даже не поняла, что происходит. Тогда мужчина взял упаковку двумя пальцами, сбросил ее на пол и добавил: «Вообще стыда нет».
Она подняла прокладки, но повторно класть их на ленту не стала и промолчала. По ее словам, ей не было стыдно за покупку — она просто впервые столкнулась с подобной реакцией и не смогла сразу придумать, что ответить.
«Настроение, конечно, испорчено. А что мне надо было ему сказать?», — написала женщина.
Интересно, что ситуацией не заинтересовалась охрана магазина и никак не вмешались работники.
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