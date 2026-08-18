Она подняла прокладки, но повторно класть их на ленту не стала и промолчала. По ее словам, ей не было стыдно за покупку — она просто впервые столкнулась с подобной реакцией и не смогла сразу придумать, что ответить.

«Настроение, конечно, испорчено. А что мне надо было ему сказать?», — написала женщина.

Интересно, что ситуацией не заинтересовалась охрана магазина и никак не вмешались работники.