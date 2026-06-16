Нельзя глумиться над Аболиньшем: журналисту LSM пригрозили за мнение в соцсетях

Проверка была начата после обращения жителя, который попросил оценить несколько постов в личном аккаунте журналиста. В публикациях содержалась критика в адрес министра внутренних дел Яниса Домбравы и бывшего председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша.

Аспалонс подчеркнул, что журналисты имеют право на личное мнение и свободу выражения взглядов, однако сотрудники общественных СМИ должны соблюдать профессиональные и этические стандарты и в социальных сетях, поскольку их высказывания могут влиять на доверие аудитории к медиа.

Особое внимание омбудсмен уделил публикации, в которой в адрес Аболиньша использовались уничижительные комментарии о внешности. По мнению Аспалонса, подобные высказывания являются неэтичными и выходят за рамки допустимой публичной критики.

Омбудсмен рекомендовал Комиссии по этике LSM дополнительно оценить действия журналиста и рассмотреть этот случай в рамках профессиональных стандартов общественного СМИ.