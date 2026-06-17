Законопроект, подготовленный депутатами партии «Новое Единство», предусматривает повышение штрафов для физических, юридических и должностных лиц практически по всем статьям, связанным с использованием государственного языка.

Для физических лиц размер штрафов предлагается увеличить с нынешних 35–140 евро до 50–195 евро. Для должностных лиц штрафы могут вырасти с 70–300 евро до 100–420 евро. Для юридических лиц максимальные санкции в зависимости от тяжести нарушения могут достигать 6950 евро.

Отдельно ужесточается ответственность за демонстративное неуважение к государственному языку и действия, направленные на умаление его статуса и значения. В таких случаях штраф может составить от 100 до 2000 евро. Сейчас максимальное наказание за подобное нарушение составляет 700 евро.

В «Новом Единстве» подчеркивают, что изменения направлены не только на наказание нарушителей, но и на укрепление уважения к латышскому языку как государственному.

По данным Центра государственного языка, за последние годы было зафиксировано более 4000 нарушений, в том числе случаев, когда латышский язык не использовался при выполнении профессиональных обязанностей.