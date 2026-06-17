Учёные признались: большая часть того, что мы едим, до сих пор остаётся загадкой

Но у учёных для них неожиданная новость.

Оказывается, большая часть химических веществ, которые ежедневно попадают в наш организм вместе с едой, до сих пор практически не изучена.

Исследователи подсчитали, что современный человек получает с пищей более 26 тысяч различных соединений. При этом на этикетках и в рекомендациях обычно фигурируют лишь около 150 хорошо известных веществ — белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Всё остальное учёные иногда называют «пищевой тёмной материей».

По аналогии с космосом.

Астрономы давно знают, что большая часть Вселенной состоит из невидимой материи, которую невозможно увидеть напрямую. С едой, как оказалось, ситуация похожая.

Мы постоянно потребляем тысячи молекул, о существовании которых знаем очень мало. Некоторые могут помогать организму, другие — наоборот.

Но какие именно и как работают, наука только начинает выяснять.

Из-за этого исследователи всё чаще смотрят на продукты не как на набор калорий и витаминов, а как на огромную химическую экосистему.

Например, некоторые вещества из чеснока способны мешать образованию соединений, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Другие вещества из ягод и орехов после встречи с кишечными бактериями превращаются в совершенно новые соединения, которые могут влиять на работу клеток.

То есть яблоко, орех или зубчик чеснока могут оказаться намного сложнее, чем кажется по списку питательных веществ.

Сейчас международные проекты пытаются составить своеобразную карту этой скрытой пищевой Вселенной.

Учёные уже каталогизировали более 130 тысяч молекул и продолжают искать связи между едой, микробами кишечника, генами и болезнями.

Получается любопытный парадокс.

Человечество отправляет аппараты к далёким планетам, изучает чёрные дыры и редактирует гены.

Но содержимое собственной тарелки всё ещё хранит тысячи секретов.