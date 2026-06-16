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«Женщины или мужчины, неважно»: Кулбергс поспорил с Брюсселем (2)

Редакция PRESS 16 июня, 2026 20:30

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LETA

На пресс-конференции Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс резко раскритиковал требования Европейского союза о гендерном балансе в руководстве крупных компаний, подчеркнув, что при назначении на должности главным критерием должна быть профессиональная квалификация, а не пол кандидата. Также правительство объявило о новых мерах поддержки Украины, стимулировании экспорта и инвестиций, внедрении регулирования для тестирования инноваций и вложениях в развитие латышского языка и цифровых навыков.

На состоявшейся во вторник пресс-конференции Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс резко высказался по поводу требований ЕС о гендерном балансе в руководстве крупных государственных компаний. По его словам, за невыполнение директивы Латвии теоретически может грозить штраф в размере 199 тысяч евро, однако он раскритиковал подход, при котором при назначении на должности на первый план выходит пол кандидата.

«Прежде всего нужно оценивать профессионализм, а не пол», — заявил Кулбергс, подчеркнув, что основным критерием должны быть компетентность и способность человека выполнять свои обязанности на самом высоком уровне. Премьер добавил, что «нам нужны профессионалы — женщины или мужчины, неважно», раскритиковав дополнительную бюрократию, которую создают требования директивы.

Кулбергс отметил, что в Латвии эти нормы затронут лишь две компании, однако страна рискует получить значительный штраф. По его мнению, политика гендерных квот не должна подменять оценку профессиональных качеств кандидатов. В то же время стоит отметить, что в сформированном самим Кулбергсом правительстве лишь две министерские должности занимают женщины, что вновь поднимает вопрос о гендерном представительстве на уровне правительства.

Премьер также рассказал о решениях правительства в сфере спорта, науки и цифровизации. Он подчеркнул, что финансируемые государством исследования должны приносить практическую пользу обществу, а не «пылиться на полках», и сообщил о продвижении ряда инициатив, предусмотренных коалиционной декларацией.

Министр обороны Райвис Мелнис сообщил, что правительство решило предоставить Украине дополнительную финансовую помощь для усиления противовоздушной обороны. По его словам, потребность Украины в таких системах становится все более острой из-за продолжающихся российских ударов по гражданским объектам и инфраструктуре.

Министр экономики Виктор Валайнис сообщил о выделении дополнительного финансирования на поддержку экспорта, привлечение инвестиций и развитие туризма. Он подчеркнул, что в сложных внешнеэкономических условиях государство должно помогать предприятиям искать новые рынки и инвесторов.

Валайнис также отметил экономический эффект спортивных мероприятий, подчеркнув принцип, согласно которому каждый вложенный государством евро должен приносить не менее двух евро налоговых поступлений. Кроме того, министр сообщил о введении нового регулирования для тестирования инноваций в реальных условиях, что позволит компаниям быстрее испытывать новые продукты и технологии, сокращая бюрократические барьеры.

Министр образования Илзе Индриксоне сообщила об утверждении новой государственной исследовательской программы в области цифровых гуманитарных и социальных наук. Программа предусматривает инвестиции в цифровизацию латышского языка и культурного наследия, а также развитие цифровых ресурсов латгальского письменного языка и восточнолатвийских диалектов.

Министр подчеркнула, что будущее и устойчивость языка тесно связаны с развитием технологий. Она также объявила о продлении на пять месяцев проекта по обучению цифровым навыкам, что позволит еще более чем 1500 специалистам получить современные цифровые компетенции и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

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