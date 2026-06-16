«Зачем эта реформа вообще нужна?» PTAC раскритиковал планы правительства

Он отметил, что в информационном докладе не указаны серьезные проблемы в сфере защиты прав потребителей, которые требовали бы столь масштабных изменений. По его словам, вопросы возможного дублирования функций, упомянутые в документе, можно решить и без проведения крупной реформы.

Приедитис также выразил опасения, что изменения могут привести к финансовым потерям для государственного бюджета. По его оценке, государство рискует недополучать несколько миллионов евро в год, в том числе за счет сокращения поступлений от пошлин за надзор за финансовым рынком.

Представитель PTAC подчеркнул, что влияние реформы на участников финансового рынка пока недостаточно изучено. Это касается как компаний, занимающихся кредитованием бизнеса, так и сферы внесудебного взыскания долгов, значительная часть которой связана с банковскими и небанковскими кредитами.

По словам Приедитиса, PTAC уже сейчас осуществляет широкий надзор за финансовыми услугами — контролирует деятельность банков, небанковских кредиторов, страховщиков и других поставщиков финансовых услуг. Центр следит за рекламой, условиями договоров, предоставляемой клиентам информацией и проверяет возможные случаи недобросовестной коммерческой практики.

Ежегодно PTAC рассматривает более 2500 обращений и консультирует потребителей по вопросам финансовых услуг, применяя риск-ориентированный подход к надзору. Поэтому, считает Приедитис, многие функции, которые предлагается передать другим учреждениям, уже эффективно выполняются.

По мнению PTAC, главный вопрос остается без ответа: каким образом реформа улучшит положение потребителей и какую конкретную пользу получит общество. Приедитис подчеркнул, что перед принятием таких решений необходимы более широкие дискуссии и детальная оценка последствий реформы.