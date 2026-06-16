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Беспросветная мгла: в среду небо затянет тучами

Редакция PRESS 16 июня, 2026 15:36

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода и будет дуть умеренный ветер, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днем небо останется в основном затянутым облаками, однако в Курземе погода станет более солнечной. Во многих районах ожидаются дожди, при этом наиболее интенсивные осадки ночью прогнозируются в Селии и Латгалии.

Ночью будет дуть слабый до умеренного западный и северо-западный ветер, а температура воздуха понизится до +9…+14 градусов. Днем порывы ветра усилятся до 9–14 метров в секунду, а во второй половине дня и вечером в Видземе местами достигнут 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В Риге в первой половине ночи ожидается дождь. Днем существенных осадков не прогнозируется, однако небо останется преимущественно облачным. Западный и северо-западный ветер усилится в порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около +12 градусов ночью и до +19 градусов днем.

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