Беспросветная мгла: в среду небо затянет тучами

Как ночью, так и днем небо останется в основном затянутым облаками, однако в Курземе погода станет более солнечной. Во многих районах ожидаются дожди, при этом наиболее интенсивные осадки ночью прогнозируются в Селии и Латгалии.

Ночью будет дуть слабый до умеренного западный и северо-западный ветер, а температура воздуха понизится до +9…+14 градусов. Днем порывы ветра усилятся до 9–14 метров в секунду, а во второй половине дня и вечером в Видземе местами достигнут 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В Риге в первой половине ночи ожидается дождь. Днем существенных осадков не прогнозируется, однако небо останется преимущественно облачным. Западный и северо-западный ветер усилится в порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около +12 градусов ночью и до +19 градусов днем.