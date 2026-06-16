Оппозиция угрожает Клейнбергсу: требует снять руководителей Rīgas nami

Поводом стало решение Бюро государственного контроля за строительством (BVKB) от 11 июня о закрытии павильона. По мнению LPV, руководство предприятия должно взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию и покинуть свои должности.

Заместитель руководителя фракции Ринголд Балодис направил соответствующий запрос мэру. В партии предупредили, что если в течение двух суток решения не последует, LPV инициирует созыв внеочередного заседания Рижской думы для рассмотрения вопроса об отстранении самого Клейнбергса от должности.

В LPV также напомнили, что еще осенью 2025 года предупреждали о неудовлетворительном техническом состоянии павильонов Центрального рынка. Тогда, по словам представителей партии, особое внимание обращалось на проблемы с крышей, вентиляцией и отоплением в Мясном павильоне.

Фракция считает, что предупреждения оппозиции были проигнорированы, а политическая ответственность за работу муниципальных предприятий лежит на руководстве Рижской думы.