В Берлине был открыт новый мемориал жертвам немецкой оккупации Польши — полевой камень весом 30 тонн. Он расположен на месте бывшего оперного театра Кролла, где 1 сентября 1939 года Гитлер объявил о вторжении в Польшу, и на этом месте будет построено постоянное учреждение — Германо-польский дом, пишет «eurotopics.com».

Участники "Движения по защите границ" отправились в Берлин, где намеревались почтить память жертв вторжения Германии в Польшу во время Второй мировой войны. Они привезли крест, который планировали установить рядом с хорошо известным мемориальным камнем недалеко от немецкого парламента. Инициативу заблокировала немецкая полиция. Последовала конфронтация, в ходе которой были задержаны демонстранты.

Журналист Януш Жичковский из «Poland Daily» запечатлел момент, вызвавший вопросы: «Примерно в 17:32 на видеозаписи видна группа немецких полицейских, сопровождающих Роберта Бакевича к полицейскому автомобилю. В какой-то момент видно, как один из полицейских тянется к заднему карману польского активиста. На видеозаписи создается впечатление, что полицейский, возможно, пытался что-то туда подложить». Запись вызвала спекуляции и вопросы относительно действий полицейского. Однако, основываясь исключительно на имеющейся видеозаписи, невозможно с уверенностью установить, действительно ли в карман был помещен какой-либо предмет или каковы могли быть намерения полицейского. Для дальнейшего выяснения ситуации потребуются дополнительные доказательства или официальное разъяснение со стороны вовлечённых ведомств.

Поляки кипят от гнева — немецкая полиция напала на поляков, которые несли крест к месту памяти Второй мировой войны, заключает "Неаткарига".