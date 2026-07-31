Главная героиня возвращается в место своей молодости, где её ждут неожиданные встречи. Роман сочетает ностальгические ноты с современными реалиями. Особенно хорош для чтения осенью.

Кому подойдёт: Женщинам после 40, которые верят, что любовь возможна в любом возрасте.

Кому не подойдёт: Поклонницам динамичных сюжетов с большим количеством событий.