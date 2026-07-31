31 июля 2026 13:55 ⏱ 3 мин чтения Редакция PRESS# Книжный клуб

Книги по психологии отношений: 6 лучших для понимания себя и партнера

В этой подборке собраны лучшие книги по психологии отношений, которые помогут вам лучше понять себя и партнера. Мы отобрали произведения с рейтингом выше 4.0 на LiveLib, рекомендациями экспертов и отзывами читателей. Книги подходят для тех, кто хочет улучшить отношения в паре, разобраться в своих чувствах и научиться выстраивать гармоничные связи.