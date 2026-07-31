Как мы отбирали: рейтинг LiveLib (данные июль 2026) + рекомендации психологов + отзывы покупателей azon.market. В список вошли только книги, которые помогают разобраться в отношениях и улучшить их качество.
Почему важно разбираться в психологии отношений
Согласно исследованию ВЦИОМ, 67% пар сталкиваются с недопониманием в отношениях из-за отсутствия навыков коммуникации. Психология отношений помогает не только решать конфликты, но и укреплять эмоциональную связь.
Совет для пар: начните с книги, которая ближе всего к вашей ситуации — будь то кризис в отношениях, поиск взаимопонимания или работа над собой.
|Ситуация
|Книга
|Почему подходит
|Кризис в отношениях
|«Современная семья: психология отношений» — Бурмистрова Е., Бурмистров М.
|Помогает разобраться в кризисных ситуациях и найти пути их решения
|Поиск гармонии
|«Психология отношений в семье. Танец и целительные объятия» — Арапова Мануэла
|Учит выстраивать гармоничные отношения через телесные практики
|Понимание чувств
|«Чувства и как ими управлять. Психология отношений в паре» — Медведев Александр, Медведева Ирина
|Помогает осознать и контролировать эмоции в отношениях
«Современная семья: психология отношений» — Бурмистрова Е., Бурмистров М.
Эта книга — практическое руководство по решению конфликтов и укреплению брака. Авторы, семейные психологи с 20-летним стажем, разбирают типичные проблемы пар и предлагают конкретные техники их решения.
Кому подойдёт: парам, переживающим кризис в отношениях или желающим их укрепить.
Кому не подойдёт: тем, кто ищет лёгкие решения без работы над собой.
Похожее чтение: «Танец и целительные объятия» — Арапова М.
«Психология отношений в семье. Танец и целительные объятия» — Арапова Мануэла
Книга объединяет психологию и телесные практики для улучшения отношений. Автор показывает, как через движение и прикосновения можно восстановить эмоциональную связь.
Кому подойдёт: парам, которые хотят углубить эмоциональную и физическую близость.
Кому не подойдёт: тем, кто скептически относится к телесно-ориентированной терапии.
Похожее чтение: «Чувства и как ими управлять» — Медведевы.
Совет эксперта: что почитать по этой теме
«Отношения — это постоянная работа двоих. Книги по психологии дают инструменты, но применять их нужно вместе» — Людмила Петрановская, семейный психолог, из интервью «Коммерсантъ» (2025).
Что почитать на эту тему:
- «Терапия привязанности» — Сью Джонсон. Объясняет, как формируются и восстанавливаются эмоциональные связи.
- «Пять языков любви» — Гэри Чепмен. Помогает понять, как выражать любовь так, чтобы партнёр её чувствовал.
Кому подойдёт эта книга: тем, кто хочет углубить понимание психологии отношений и применить знания на практике.
Сравнение книг по психологии отношений
|Книга
|Фокус
|Подход
|«Современная семья» — Бурмистровы
|Решение конфликтов
|Практические техники
|«Танец и целительные объятия» — Арапова
|Эмоциональная связь
|Телесные практики
|«Чувства и как ими управлять» — Медведевы
|Эмоциональный интеллект
|Когнитивные техники
Где купить книги по психологии отношений на русском за границей
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FAQ
С какой книги лучше начать изучение психологии отношений?
Начните с книги «Современная семья» Бурмистровых — она даёт базовые знания и практические техники.
Есть ли книги по психологии отношений для мужчин?
Книга «Чувства и как ими управлять» Медведевых написана доступным языком и подойдёт мужчинам.
Как выбрать книгу по психологии отношений для пары?
Ориентируйтесь на конкретную проблему или цель — улучшение коммуникации, выход из кризиса, укрепление связи.
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