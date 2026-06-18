Трагедия на пароме Tallink: мужчина найден мертвым в своей машине

Вечером во вторник на пассажирском пароме Tallink MyStar погиб гражданин Финляндии. Инцидент подтвердила директор по связям с общественностью компании Tallink Silja Line Марика Нейда.

Пассажира обнаружили в его машине на автомобильной палубе после прибытия судна в Хельсинки в 21:30.

По словам Нейды, экипаж немедленно приступил к реанимационным мероприятиям.

На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, которые продолжили реанимационные мероприятия. Несмотря на все усилия, мужчина скончался. По словам Нейда, машины скорой помощи покинули паром в 22:16.