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Трагедия на пароме Tallink: мужчина найден мертвым в своей машине

Редакция PRESS 18 июня, 2026 13:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник вечером на пассажирском пароме MyStar компании Tallink Silja Line скончался гражданин Финляндии. Его нашли без сознания в своей машине после прибытия судна в Хельсинки. Несмотря на усилия экипажа и медицинского персонала, спасти его не удалось, сообщает nra.lv со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Вечером во вторник на пассажирском пароме Tallink MyStar погиб гражданин Финляндии. Инцидент подтвердила директор по связям с общественностью компании Tallink Silja Line Марика Нейда.

Пассажира обнаружили в его машине на автомобильной палубе после прибытия судна в Хельсинки в 21:30.

По словам Нейды, экипаж немедленно приступил к реанимационным мероприятиям.

На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, которые продолжили реанимационные мероприятия. Несмотря на все усилия, мужчина скончался. По словам Нейда, машины скорой помощи покинули паром в 22:16.

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