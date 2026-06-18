В трёх милях от Стоунхенджа нашли его древнего “предка”: люди встречали солнце там ещё до знаменитых камней

Всего в трёх милях от Стоунхенджа, в районе Булфорда в английском Уилтшире, обнаружили древний ритуальный комплекс возрастом около пяти тысяч лет. И самое интригующее в этой находке то, что он появился примерно за 450 лет до главного этапа строительства самого Стоунхенджа.

То есть люди в этих местах могли устраивать солнечные ритуалы ещё до того, как знаменитые камни стали тем самым Стоунхенджем, к которому сегодня приезжают туристы со всего мира.

На раскопках нашли около 50 ритуальных ям. В них были остатки больших трапез: битая керамика, кости свиней, овец или коз, кремнёвые предметы. Но главная находка не в самих ямах.

Археологи считают, что здесь стояли два больших деревянных столба. Они могли быть около трёх с половиной метров высотой и находились на расстоянии 120 метров друг от друга. Эти столбы были выставлены не случайно: их связывают с восходом солнца в день летнего солнцестояния и закатом в день зимнего солнцестояния.

Иными словами, задолго до каменного Стоунхенджа здесь уже могли существовать деревянные “солнечные ворота”.

Учёные теперь задаются ещё более дерзким вопросом. А что, если ранний Стоунхендж тоже начинался не с камней, а с похожих деревянных столбов? Земляной круг Стоунхенджа появился раньше знаменитого каменного сооружения, и его размеры удивительно близки к расстоянию между найденными в Булфорде объектами.

Среди находок есть и почти кинематографическая деталь. В одной из ям нашли редкий круглый кремнёвый нож. Он стоял вертикально, будто был специально воткнут в землю. Его деревянная рукоять давно исчезла, но круглая каменная часть сохранилась. Археологи не исключают, что такой предмет мог иметь особое значение и даже напоминать солнце.

В других ямах нашли кости диких быков, оленей и косуль. Это уже не просто остатки обычного обеда, а следы больших событий, на которые, возможно, собирались люди из разных мест.

Сейчас исследователи осторожны в выводах. Но сама картина получается удивительной: за века до каменных глыб люди уже приходили сюда, смотрели на солнце, устраивали ритуалы и оставляли в земле вещи, которые через пять тысяч лет снова заставили всех гадать, что именно они знали и во что верили.