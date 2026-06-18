Государственная канцелярия подготовила проект распоряжения о выделении финансовых ресурсов из государственной бюджетной программы «Фонд на непредвиденные обстоятельства» для обеспечения выплаты выходных пособий и компенсации за неиспользованные отпускные дни членам Кабинета министров, советникам Канцелярии премьер-министра и министрам, а также парламентским секретарям министерств, увольняющимся в связи со сменой правительства.

В общей сложности эти расходы составят 509 405 евро.

Из этой суммы Государственной канцелярии будет выделено 208 525 евро на вышеупомянутые выплаты, Министерству обороны — 52 262 евро, Министерству интеллектуального управления и регионального развития — 30 084 евро, Министерству культуры — 38 123 евро, Министерству транспорта — 35 469 евро, Министерству климата и энергетики — 49 293 евро, Министерству юстиции — 42 726 евро и Министерству образования и науки — 52 923 евро.

