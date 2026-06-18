Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Июня Завтра: Alberts, Madis
Доступность

Мы им ещё и должны: во сколько народу обойдётся отставка правительства Силини? (2)

© LETA 18 июня, 2026 11:59

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Смена правительства, в результате которой Эвику Силиню сменил премьер-министр Андрис Кульберс, обойдется как минимум в полмиллиона евро в виде выходных пособий и компенсаций, согласно проекту постановления, подготовленному Государственной канцелярией.

Государственная канцелярия подготовила проект распоряжения о выделении финансовых ресурсов из государственной бюджетной программы «Фонд на непредвиденные обстоятельства» для обеспечения выплаты выходных пособий и компенсации за неиспользованные отпускные дни членам Кабинета министров, советникам Канцелярии премьер-министра и министрам, а также парламентским секретарям министерств, увольняющимся в связи со сменой правительства.

В общей сложности эти расходы составят 509 405 евро.

Из этой суммы Государственной канцелярии будет выделено 208 525 евро на вышеупомянутые выплаты, Министерству обороны — 52 262 евро, Министерству интеллектуального управления и регионального развития — 30 084 евро, Министерству культуры — 38 123 евро, Министерству транспорта — 35 469 евро, Министерству климата и энергетики — 49 293 евро, Министерству юстиции — 42 726 евро и Министерству образования и науки — 52 923 евро.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Это просто борьба за выживание: латыш Титавс объяснил, почему не доверяет русским
Важно

Это просто борьба за выживание: латыш Титавс объяснил, почему не доверяет русским (3)

Такая ситуация может привести к утрате латвийского гражданства: Юдин о рисках
Важно

Такая ситуация может привести к утрате латвийского гражданства: Юдин о рисках (1)

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО
Важно

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Такие правила: в деле об оплате VIP-зала аэропорта для Силини состава преступления не нашли (2)

Важно 14:42

Важно 2 комментариев

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Уточните: судопроизводство по делу Росликова о доступе к системам Рижской думы — прекращено (2)

Важно 14:39

Важно 2 комментариев

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Читать

Корзина на Лиго за 20, 30 и 40 евро – как уложиться в бюджет? (2)

Новости партнеров 14:35

Новости партнеров 2 комментариев

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

Читать

Сразу четыре детеныша: в Латвии активно размножаются медведи. ВИДЕО (2)

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 2 комментариев

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

16 июня главный лесничий Латвийского государственного лесничества Рудольфс Рубезис проводил обход молодых насаждений в Лимбажском лесничестве и заснял н видео необычную картину - медведицу с выводком медвежат.

Читать

И снова человек попал под поезд: на этот раз в Марупе (2)

ЧП и криминал 14:26

ЧП и криминал 2 комментариев

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

«Правильно делает, что беспокоится». Домбрава обещает ускорить депортации и проверить гранты НПО (2)

Важно 14:21

Важно 2 комментариев

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что намерен добиваться более быстрой высылки нелегальных мигрантов, усиления охраны границ и пересмотра государственного и европейского финансирования организаций, которые, по его мнению, действуют вопреки интересам безопасности страны.

Читать

Новинка: магазины во всём ЕС смогут выдавать наличные так же, как и банкоматы (2)

Важно 14:18

Важно 2 комментариев

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

Читать