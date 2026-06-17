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Эфир очистят от русского. Радио переведут только на латышский язык (6)

Редакция PRESS 17 июня, 2026 16:10

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Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам перед вторым чтением поддержала предложение депутата Яниса Зариньша о постепенном переводе радиовещания исключительно на латышский язык.

Согласно инициативе, разрешения на радиовещание будут выдавать только для программ на государственном языке. Передачи или их фрагменты на других языках потребуется переводить на латышский.

Исключения предусмотрены для программ по изучению языков, интерактивных прямых эфиров со слушателями, музыкальных произведений и международных передач в прямом эфире.

Новые разрешения только на латышскоязычное вещание планируется выдавать с 21 июля 2033 года. Требование о полном переходе радиопрограмм на латышский язык должно вступить в силу 21 января 2034 года.

Радиостанции, в лицензиях которых сейчас указан другой язык, должны будут до 21 ноября 2033 года обратиться в Национальный совет по электронным СМИ с просьбой изменить язык программы. Если заявление не будет подано, лицензию на вещание на иностранном языке аннулируют с 21 января 2034 года.

Заместитель председателя Национального совета по электронным СМИ Иева Калдерауска заявила, что совет в целом поддерживает инициативу и считает переход на вещание только на государственном языке разумным способом укрепления латышского языка в публичном пространстве.

Латвийская ассоциация вещательных организаций выступила против. Представители отрасли предупредили о возможном падении доходов радиостанций и призвали оценить, нельзя ли достичь цели менее ограничительными мерами.

Комиссия Сейма поддержала предложение единогласно. Рассмотрение остальных поправок пришлось прервать из-за отсутствия кворума.

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