Дроны, снайперы и штурм: ФБР сорвало атаку на Белый дом

«Нападение было пресечено на этапе подготовки», - заявил директор ФБР Кэш Патель. Операция проходила сразу в нескольких штатах.

По версии следствия, заговорщики собирались использовать дроны со взрывчаткой для атаки на объекты возле Белого дома. Беспилотники должны были вызвать панику и направить бегущих людей в зону огня снайперов. После этого вторая группа намеревалась штурмовать ворота президентской резиденции.

Целями могли стать Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Илон Маск и другие политики и предприниматели. Участники группы обсуждали убийства людей, которых считали связанными с коррупцией и произраильским лобби.

«Разрушить США, чтобы потом их можно было построить заново», - так, согласно материалам ФБР, подозреваемые описывали свою цель.

Следствие вышло на группу после звонка матери 19-летнего Тайсена Пропера. Женщину встревожило, что сын приобрёл много оружия и переписывался с участниками закрытого сообщества. На допросе он признался в подготовке атаки.

По данным прокуратуры, заговорщики познакомились через TikTok, после проверки переходили в Signal. В основном чате состояло около 19 человек. Они обменивались картами Вашингтона с отмеченными позициями снайперов, точками запуска дронов и объектами электросети.

Вместе с Пропером арестованы Брайан Омар Роа, Майкл Алан Томас, Дэниел Эскридж и Абрахам Эрмосильо Альварес. Им грозит вплоть до пожизненного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на 29 июня.