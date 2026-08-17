«Установлено, что Люткус, являясь кандидатом в депутаты Сейма Литвы, придерживаясь антироссийских взглядов и руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти к РФ, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, включая сотрудников Литовского телевидения, совершил действия, которыми повредил воинское захоронение 119 советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении Советской Литвы от немецко-фашистских захватчиков, расположенное в местечке Крякянава Панявежского района», – говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

В понедельник Люткус сообщил BNS, что в сентябре 2024 года демонтировал три плиты на литовском языке с надписью «Вечная слава героям».

«Эти плиты были установлены уже в наше время на деньги посольства России. А власти Литвы в Панявежском районе не обратили внимания на то, что установили россияне. (…) Поэтому я и снял эти литовские надписи, а русские оставил – они имеют право чтить и уважать своих солдат. Это действие не было направлено против воинов, им я хотел показать, что эта литовская надпись нам навязана, она носит пропагандистский характер», – сказал он BNS.