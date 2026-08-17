Как сообщает Генпрокуратура России, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, а также пятилетний запрет на деятельность, связанную с администрированием веб-сайтов, электронных, информационных и телекоммуникационных сетей.
Люткус отвергает обвинения. Он заявил, что не наносил ущерба захоронениям и его действия не были направлены против погибших военнослужащих, отметив, что лишь удалил таблички, не соответствующие исторической правде.
По данным российской прокуратуры, литовец признан виновным в повреждении воинских захоронений за пределами России, где увековечена память погибших при защите «Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны», а также в «оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенном публично, группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ и интернета».
«Установлено, что Люткус, являясь кандидатом в депутаты Сейма Литвы, придерживаясь антироссийских взглядов и руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти к РФ, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, включая сотрудников Литовского телевидения, совершил действия, которыми повредил воинское захоронение 119 советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении Советской Литвы от немецко-фашистских захватчиков, расположенное в местечке Крякянава Панявежского района», – говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
В понедельник Люткус сообщил BNS, что в сентябре 2024 года демонтировал три плиты на литовском языке с надписью «Вечная слава героям».
«Эти плиты были установлены уже в наше время на деньги посольства России. А власти Литвы в Панявежском районе не обратили внимания на то, что установили россияне. (…) Поэтому я и снял эти литовские надписи, а русские оставил – они имеют право чтить и уважать своих солдат. Это действие не было направлено против воинов, им я хотел показать, что эта литовская надпись нам навязана, она носит пропагандистский характер», – сказал он BNS.
Люткус добавил, что передал демонтированные, но не поврежденные плиты старосте Крякянавы.
Инцидент расследовали полиция Литвы и Департамент культурного наследия. Оба ведомства не выявили нарушений закона.
В 2024 году Комиссия по десоветизации пришла к выводу, что памятник (обелиск) со звездой и надписью на литовском и русском языках «Вечная память погибшим советским воинам», а также гранитные плиты с надписью на русском языке «Вечная слава героям» и ранее находившиеся там гранитные плиты с аналогичной надписью на литовском языке на месте захоронения солдат Советского Союза периода Второй мировой войны в Крякянаве нарушают запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов.
Советские военнослужащие захоронены в братской могиле на кладбище в Крякянаве.
По словам Люткуса, о приговоре московского суда он узнал из открытых источников и не получал никаких повесток в суд или на допрос.
Он отметил, что осознает невозможность поездок в определенные страны, где может быть исполнен запрос России о его задержании.
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