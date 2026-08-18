Дональд Трамп впервые применил эту радикальную процедуру в конце 1980-х годов. В то время эта техника считалась популярным способом борьбы с облысением: хирург физически вырезал облысевший участок, а затем растягивал и сшивал окружающую кожу, содержащую волосяные фолликулы.
Сообщается, что Трампу посоветовала пройти эту процедуру его первая жена, Иванка. Операция оказалась чрезвычайно болезненной и потребовала длительного периода восстановления. Из-за смещения тканей волосы начали расти под необычным углом, а на местах хирургических разрезов образовались постоянные шрамы, которые приходилось маскировать сложной укладкой волос.
Со временем этот метод исчез из медицинской практики из-за его травмирующих последствий, уступив место более безопасным и естественным методам пересадки волос. В случае Трампа именно последствия этой древней процедуры определили специфическую форму ее прически, которая требует тщательного ежедневного ухода.
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