Это предусмотрено в зарегистрированном во вторник проекте постановления правительства. Кабмин должен принять решение по этому предложению на заседании в среду.
Как сообщало агентство BNS, Любаевас решил уйти в отставку на фоне расследования инцидента на границе и служебной проверки руководства СОГГЛ в связи с сокрытием информации об этом событии.
О своем уходе он сообщил Катялинасу в понедельник.
Дискуссии о будущем Любаеваса возникли после появления в СМИ информации об инциденте, произошедшем в конце июля на территории Капчяместской погранзаставы.
Сообщалось, что после обнаружения туннеля под государственной границей четверо пограничников устроили засаду.
Несколько мигрантов были задержаны, на них были надеты наручники, однако во время задержания на сотрудников напали около 20 иностранцев.
Пограничникам пришлось отступить, а нелегальные мигранты, в том числе и в наручниках, скрылись в Беларуси. СОГГЛ сообщила о найденном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.
Об инциденте со ссылкой на источники сообщил портал Delfi, а на прошлой неделе портал Lrytas опубликовал информацию о ранении одного из сотрудников.
Любаевас возглавлял СОГГЛ с декабря 2019 года, когда он был назначен на первый срок, а в конце 2024 года — на второй. До этого он занимал должность главного советника Группы политики общественной безопасности Министерства внутренних дел.
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