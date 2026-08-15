Директор школы Айя Симане характеризует ситуацию так: «Знаете, честно, звонков нет. Мы сами очень-очень ищем. Интенсивно, каждый день ищем, звоним, думаем, к кому бы ещё обратиться. Один новый учитель математики в этом году к нам пришёл, но ушли-то трое. Учителя явно выгорают. 65 лет — слишком большой пенсионный возраст для них. О престиже учителей надо очень-очень много говорить. В принципе в Цесисском крае не хватает восьми учителей математики. Это уже чрезвычайный красный флаг, мне кажется — и на государственном уровне».

Чтобы привлечь педагогов, краевое самоуправление обеспечивает им медицинскую страховку, возможность снять муниципальную квартиру, бесплатно пользоваться общественным транспортом. Есть и стипендии для педагогов, которые сами ещё учатся. Но эти бонусы, как признают в краевом управлении образования, скорее способствуют переманиванию учителей из одной школы в другую.

«Не секрет, что у нас идёт борьба между собой. Валмиера, Сигулда, Смилтене и так далее. Мы боремся и за директоров, и за учителей. Так что этот бесплатный проезд очень ценится», — поясняет глава управления Линда Маркус-Нарвила.