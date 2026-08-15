Директор Приекульской основной школы Зане Риекстиня: «Мы по-прежнему в поисках учителей математики. Постепенно начинаем заполнять вакантные места, но это не радует, поскольку, увы, ситуация такова: если одна школа педагога получает, другая его лишается. Этот кризис с нехваткой учителей — просто по всей Латвии, на самом деле он просто необъятный. Пока ты не находишься в этом пузыре, даже невозможно представить, насколько нам не хватает педагогов».
Чтобы найти учителей буквально в последний момент (директорскую должность Риекстиня заняла только 1 июля), она обращалась ко множеству специалистов в самых разных областях с призывом пройти переквалификацию, чтобы можно было работать в школе. На этот призыв откликнулась юристка (она будет преподавать социальные знания) и студент — он будет учить детей истории.
В Цесисской городской средней школе столкнулись с теми же трудностями. Это самая большая школа в крае — свыше 700 учащихся. За последние три года досрочно вышли на пенсию три учителя математики, в этом году на заслуженный отдых ушли учительница по спорту и преподаватель физики и математики.
Директор школы Айя Симане характеризует ситуацию так: «Знаете, честно, звонков нет. Мы сами очень-очень ищем. Интенсивно, каждый день ищем, звоним, думаем, к кому бы ещё обратиться. Один новый учитель математики в этом году к нам пришёл, но ушли-то трое. Учителя явно выгорают. 65 лет — слишком большой пенсионный возраст для них. О престиже учителей надо очень-очень много говорить. В принципе в Цесисском крае не хватает восьми учителей математики. Это уже чрезвычайный красный флаг, мне кажется — и на государственном уровне».
Чтобы привлечь педагогов, краевое самоуправление обеспечивает им медицинскую страховку, возможность снять муниципальную квартиру, бесплатно пользоваться общественным транспортом. Есть и стипендии для педагогов, которые сами ещё учатся. Но эти бонусы, как признают в краевом управлении образования, скорее способствуют переманиванию учителей из одной школы в другую.
«Не секрет, что у нас идёт борьба между собой. Валмиера, Сигулда, Смилтене и так далее. Мы боремся и за директоров, и за учителей. Так что этот бесплатный проезд очень ценится», — поясняет глава управления Линда Маркус-Нарвила.
С этого учебного года возникает и новая большая проблема: как обеспечить обучение второму иностранному языку. Найти преподавателя испанского или французского, готового работать лишь несколько часов в неделю, — практически невыполнимая миссия.
Согласно данным международного исследования EDIS, средний возраст педагогов в Латвии уже превышает 50 лет. Это значит, что в ближайшем десятилетии учителя на пенсию будут выходить массово. Нынешняя ситуация, когда школы вынуждены бороться между собой за педагогов, «воруя» их друг у друга, не решает главной проблемы — прихода в систему новых людей. Точнее, практического отсутствия этого самого прихода.
«Поэтому смена поколений в школах и привлечение новых учителей перестали быть вызовом в отдельных самоуправлениях — это стратегический вопрос на государственном уровне, требующий немедленных действий», — завершает свою статью Янсоне.
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