В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курземе — 546 евро, в Видземе — 519 евро, в Земгале — 511 евро в месяц, а в Латгале — 446 евро.

В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков, при этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1 процентного пункта больше, а расходы в евро — на 53 евро больше.

На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6 процентного пункта, а расходы в евро — на 39 евро.