В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% — на коммунальные платежи за жилье, 12% — на транспорт.
В статистическом управлении отмечают, что за шесть лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро, или 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен.
Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге — в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, а в сельской местности — 524 евро на человека в месяц.
В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курземе — 546 евро, в Видземе — 519 евро, в Земгале — 511 евро в месяц, а в Латгале — 446 евро.
В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков, при этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1 процентного пункта больше, а расходы в евро — на 53 евро больше.
На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6 процентного пункта, а расходы в евро — на 39 евро.
Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт — билеты на общественный транспорт и/или использование личного транспортного средства (топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи), на который домохозяйства направляли в среднем 11,9% своих ежедневных расходов, или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7 процентного пункта меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше.
Расходы домохозяйств на отдых, спорт и культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов, или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1 процентного пункта, или 16 евро.
Разница в структуре потребления городских и сельских домохозяйств показывает, что в сельских домохозяйствах большую часть расходов в 2025 году составляли продукты питания и безалкогольные напитки — 27% от общего объема расходов, или 141 евро на каждого члена домохозяйства в месяц; расходы на жилье — 14%, или 73 евро в месяц; расходы на транспорт — 15%, или 79 евро в месяц.
При этом в городах домохозяйства тратили сравнительно больше на отдых, спорт и культуру — 8,6%, или 57 евро в месяц, а также на рестораны и услуги по размещению — 7,2%, или 47 евро в месяц.
В Латгале 30% от общих расходов домохозяйств составляли траты на продукты питания и безалкогольные напитки, сумма которых достигала 133 евро на каждого члена домохозяйства в месяц.
Жители Рижского региона тратили на продукты питания 21,4%, или 161 евро в месяц. Сравнительно большую часть их ежедневных расходов также составляли траты на отдых, спорт и культурный досуг — 9,5%, или 71 евро в месяц, а также на рестораны и услуги по размещению — 8,3%, или 62 евро в месяц.
В Латгале на рестораны и услуги по размещению жители направляли 3,4% от общих ежедневных расходов, или 15 евро на члена домохозяйства в месяц, домохозяйства Курземе — 3,9%, или 21 евро в месяц, а домохозяйства Видземе — 4,1%, или 21 евро в месяц.
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