«Моя мечта об оперной сцене пока не сбылась», — признаётся она. Поэтому Бригита откликнулась на предложение Дарзциемской средней школы. С нового учебного года она на полставки будет преподавать музыку ученикам 6-х и 7-х классов.

Ранее Рейсоне работала частным педагогом и была вокальным консультантом в хорах Pa Saulei и Maska.