Обладательница звонкого сопрано долгое время находилась в постоянном поиске работы, и теперь готовится к своему первому рабочему дню в школе.
«Моя мечта об оперной сцене пока не сбылась», — признаётся она. Поэтому Бригита откликнулась на предложение Дарзциемской средней школы. С нового учебного года она на полставки будет преподавать музыку ученикам 6-х и 7-х классов.
Ранее Рейсоне работала частным педагогом и была вокальным консультантом в хорах Pa Saulei и Maska.
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