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У Swedbank проблемы: нельзя снять наличные и пропал доступ к счетам

Редакция PRESS 17 июня, 2026 13:56

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LETA

Очевидцы сообщают о проблемах в работе Swedbank - войти в интернет-банк 17 июня после обеда стало невозможно.

Представители банка уже подтвердили, что в сети банкоматов Swedbank в настоящее время наблюдаются технические неполадки. В большинстве банкоматов Swedbank временно невозможно снять наличные деньги, а также воспользоваться другими функциями — внести наличные средства или проверить остаток на счёте. В настоящее время специалисты технической поддержки работают над устранением проблемы.

В случае срочной необходимости снять наличные деньги банк призывает клиентов обратиться в одно из отделений Swedbank, обслуживающих операции с наличными, либо воспользоваться сетью банкоматов SEB banka, где за снятие наличных комиссия не взимается. При использовании банкоматов других банков следует учитывать возможные комиссии за проведение операции.

Приносим извинения за доставленные неудобства. Как только работа сети банкоматов будет восстановлена, информация будет передана средствам массовой информации, а также опубликована в социальных сетях Swedbank», - сообщили в банке.

Неспособность обеспечить доступ клиентов к их деньгам становиться недоброй традицией. В этом месяце у вкладчиков Swedbank уже были проблемы с доступом к своим счетам.

Добавим, что прибыль латвийского Swedbank в прошлом году составила 152 млн евро.

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