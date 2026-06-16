Представители банка рекомендуют клиентам использовать автоперевод, если клиент не в достаточной степени понимает госязык или английский.

В июне прошлого года под напором дерусификаторов Сейм принял поправки к закону «О кредитных учреждениях» с целью укрепления использования государственного языка. Они предполагают, что с 30 сентября этого года все латвийские банки смогут общаться с клиентами только на латышском или на официальных языках стран ЕС и стран-кандидатов на вступление в ЕС. Но не на русском, который у нас считают родным языком 434 тысячи человек и на котором дома, по данным Центрального статистического управления, общается 34,6% жителей страны.