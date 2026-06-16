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Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени (5)

Редакция PRESS 16 июня, 2026 13:00

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LETA

Ещё один банк в Латвии решил раньше установленного законом срока перейти на обслуживание только на латышском и английском языках. Luminor сообщил клиентам, что обслуживание на русском языке будет прекращено с 30 июня.

Представители банка рекомендуют клиентам использовать автоперевод, если клиент не в достаточной степени понимает госязык или английский.

В июне прошлого года под напором дерусификаторов Сейм принял поправки к закону «О кредитных учреждениях» с целью укрепления использования государственного языка. Они предполагают, что с 30 сентября этого года все латвийские банки смогут общаться с клиентами только на латышском или на официальных языках стран ЕС и стран-кандидатов на вступление в ЕС. Но не на русском, который у нас считают родным языком 434 тысячи человек и на котором дома, по данным Центрального статистического управления, общается 34,6% жителей страны.

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