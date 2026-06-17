Можно на это содержать жену с ребенком? Сколько в Латвии получает «парень с лопатой»

Jauns čalis ir lāpstas operators. Lec bedrē, šķipelē visu kas nepieciešams, darbojas ar pazemināšanu, smērē akas un tt., un tā arvien. Mājās sieva, bērns. Dzīvo īrētā dzīvoklī, bet sieva ar bērnu pa mājām, vēl mazs.

Šodien alga- 1180…

Un mēs vēl brīnamies, ka nav kas strādā… — Sandis Gugāns (@sanchopans82) June 15, 2026

Он рассказал о молодом сотруднике, который занимается тяжелой работой на строительных и коммунальных объектах: копает траншеи, работает в колодцах, выполняет земляные и другие трудоемкие работы. При этом мужчина содержит семью — жену и маленького ребенка, живет в съемной квартире, а его супруга пока не работает, занимаясь ребенком.

По словам Гуганса, после уплаты налогов работник получил на руки 1180 евро.

«И мы еще удивляемся, что некому работать», — написал автор публикации.

Пост вызвал активное обсуждение. Многие пользователи согласились, что физически тяжелая и ответственная работа часто оплачивается недостаточно высоко, особенно если учитывать стоимость аренды жилья, коммунальных услуг и содержание семьи.

"1180 евро в день?", - шутили люди

"Ну покажи страну, где оператору лопаты платят больше минималки!", - отмечали некоторые.

Комментаторы отмечают, что при нынешнем уровне цен зарплата около 1200 евро после уплаты налогов не выглядит достаточной мотивацией для молодых людей выбирать профессии, связанные с тяжелым физическим трудом. По мнению участников дискуссии, именно низкая оплата труда остается одной из причин нехватки работников во многих отраслях латвийской экономики.

"Учитель. Полная занятость в школе среднего размера. Для работы в школе необходимо было получить высшее образование, три года. Зарплата - 1060", - отметила в комментариях Илзе.

"Не стоит удивляться. В нашей стране высокие налоги на заработную плату.

Эксперты ОЭСР давно рекомендуют снизить налоговую нагрузку на низкую заработную плату, одновременно повысив непропорционально низкие налоги для предпринимателей.

Угадай с трёх раз, последует ли правительство Кулбергса этим рекомендациям", - размышляют люди.

Обсуждение в очередной раз подняло вопрос о том, насколько зарплаты в ряде сфер соответствуют реальной нагрузке и позволяют работникам обеспечивать достойный уровень жизни своим семьям.

"А для какой-нибудь Краславы отличная зарплата", - напомнил кто-то в комментариях про разницу уровня жизни в разных регионах нашей страны.