Говорить о том, как все дорого, — просто сотрясать воздух впустую. Те, кто с этим сталкиваются ежедневно – покупая продукты, бытовые товары, одежду и обувь, отправляя детей в школу и кружки по интересам, а также оплачивая коммунальные счета, знают о ценах не понаслышке.
Они умудряются вертеться в этой дороговизне на свои весьма скромные зарплаты, пенсии, получая нищенские детские пособия. Ну а те, кто получает зарплаты и даже пенсии с тремя и более нулями, — выше «мелких» бытовых проблем.
Есть грустный анекдот на эту тему. Заседают депутаты, обсуждают благосостояние народа. Кто-то предлагает выделить бедным пособия. «На какую сумму?» — спрашивают в зале. «Дорого не обойдется, — отвечают. – Напечатаем «Пособие для бедных» — с советами, как экономить». Так примерно и развивается забота о тех, кто не попал в сонм обеспеченных господ и дам…
Поднять зарплату?!
Сейчас, накануне выборов, начали говорить о поддержке народа – материальной и моральной. А там видно будет – ведь госбюджет начнут составлять уже после выборов в 15-й Сейм и какие-то инициативы, на которых та или иная партия вошла в парламент, могут не вписаться в новый госбюджет.
«Да и как можно было не обещать?» — эта сакраментальная фраза принадлежит столпу Атмоды Эйнару РЕПШЕ и выражает суть любой предвыборной кампании в Латвии.
И вот за два месяца до выборов в Сейм бюро премьер-министра Андриса КУЛБЕРГСА (Объединенный список) подняло вопрос о повышении минимальной зарплаты в 2027 году – по отношению к уже запланированному.
Напомним, что ранее был принят порядок постепенного повышения минимальной зарплаты – на 40 евро в год – с 2024-го по 2028-й. Так, минимальная зарплата в 2026 году составляет 780 евро – на 40 евро больше, чем в прошлом. В 2027 году запланирована сумма в размере 820 евро и в 2028-м – 860 евро. Фискальное влияние такого повышения уже учтено в государственном бюджете.
Ранее Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) предложил в 2027 году поднять минимальную зарплату как минимум до 835 евро в месяц — жители Латвии с минимальными доходами проигрывают соседям в Литве и Эстонии по степени покупательной способности. В прошлом году в среднем 131 815 работников, или 17,1% всех занятых, получали минимальную зарплату или меньше.
Вот и теперь речь идет о том, что минимальная месячная брутто-зарплата в 2027 году должна составить 835 евро, что на 7% больше, чем в этом. Вопрос обсуждался на заседании Национального совета трехстороннего сотрудничества.
В сообщении Минблага ЛР отмечается, что минимальная зарплата должна составлять 46% от средней брутто-зарплаты за последние доступные 12 месяцев, рассчитанной Центральным статистическим управлением.
Средняя брутто-зарплата в 2025 году составила 1 815 евро, поэтому минимальная зарплата на следующий год рассчитана в размере 834,9, то бишь 835 евро. Это на 55 евро больше, чем в нынешнем году…
Улучшить благосостояние… на 11 евро
Что даст жителю такое повышение? Надо знать, что на сумму зарплаты на руки влияет не только ее размер, но и ставки подоходного и социального налогов, возможные налоговые льготы.
Так, при повышении минимальной заработной платы до 835 евро и намеченного не облагаемого налогом минимума в 2027 году до 570 евро работник без иждивенцев после уплаты налогов может получать 702,10 евро. А при минималке 820 евро — 692,11 евро.
В этом году минимальная заработная плата в Латвии является второй самой низкой в ЕС — ниже только в Болгарии (620 евро). В Литве минималка – 1 153 евро, а в Эстонии — 946.
Вопрос обсудили, а решение отложили до получения точных расчетов. Но пришли к выводу, что говорить надо о повышении минимальной зарплаты и на следующие три-четыре года. Ну хоть поговорили, и то хорошо, скажет иной житель.
Хотя людям бедным каждый евро в прибыль, такие повышения погоды не сделают. Ведь впереди зима с огромными счетами за тепло, возможно повышение тарифов на газ и электричество. А в верхах уже говорят, хотя и не громко, о необходимости повышения тех или иных налогов…
Далеки они от народа
Который год народу предлагают затянуть пояса, учесть внутренние обстоятельства и геополитическую обстановку… и т. д., и т. п. А при составлении госбюджета люди, хорошо обеспеченные твердыми окладами и массой доплат с нулями, ведут жаркие споры о том, на какие небольшие евро повысить минимальную зарплату, сколько можно оторвать из бюджета на пенсии и пособия, на лечение жителей и другие меры, которые облегчили бы простым людям жизнь – хоть немного.
Вычеркиваются те или иные позиции, сокращаются сотни тысяч евро, миллионы в общей сложности. А вот когда дело доходит до собственных зарплат и компенсаций за все что только можно, тогда рука не поднимается вычеркнуть лишний евро. Слуги народа не должны нуждаться ни в чем!
Вот некоторые данные, с которыми мы смогли ознакомиться.
Только в качестве компенсации расходов на транспорт и жилье депутатам 14-го Сейма за неполные четыре года из госбюджета выплачено 1,06 млн. евро. И так примерно в каждый последний созыв. Бюджет Сейма в этом году превышает 40,4 млн. евро.
Выше мы говорили о возможных 835 евро минималки. А зарплата депутата Сейма в этом году — 4 330 евро в месяц до уплаты налогов. Это примерно в 5,6 раз больше минимальной зарплаты и в 2,4 раза больше средней зарплаты по стране.
Депутаты в Сейме живут в разных регионах. Закон не обязывает работодателей оплачивать расходы работников на аренду жилья и проезд. А вот депутатам особым регулированием транспортные и жилищные расходы компенсируют из госбюджета – если требуется в интересах их ответственной работы. Чем дальше от Риги живет депутат, тем бОльшую сумму ему компенсируют.
Компенсации получали в среднем 48 депутатов из 100. Самые большие компенсации за неполные четыре года – от 34 603,22 до 40 420,62 евро.
Звучат мнения ученых экспертов, что политикам следовало бы быть скромнее и в собственных тратах, сделав тем самым шаг навстречу тому самому народу, чьи интересы они представляют в правительстве. Но ни одна фракция не выступила за отмену системы компенсаций. Ну разве что что-то пересмотреть. Да и финансовую ревизию Сейма Госконтролем депутаты не поддержали. В который раз…
Дорогое наше правительство
Смена правительства на четыре месяца стоит латвийцам почти полмиллиона — 509 405 евро. Это выплата выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабмина, сотрудникам бюро премьер-министра и консультантам министров, а также парламентским секретарям министерств — в связи с потерей должностей при смене правительства.
Госчиновники получают не только твердые оклады, отпускные, выплаты по больничным, но и премии. Так, в прошлом году работникам учреждений госуправления было выплачено премий на сумму 17,5 млн. евро — в общей сложности 19 566 из 58 359 работников госуправления.
Больше всего премий выплачено сотрудникам отрасли внутренних дел — 6,71 млн. евро, здравоохранения — 2,5 млн. евро и обороны — 1,46 млн. евро.
Размер премий – от менее 700 до 2 000 евро и выше на работника, а также руководящим работникам – в размере от 5 000 и выше (работникам Центрального статуправления, Государственной казны, Латвийского агентства инвестиций и развития, Центрального агентства финансов и договоров, Министерства климата и энергетики и Министерства сообщения). Самая крупная премия – 7 485 евро – работнику Службы госдоходов…
кстати
Начиная с 2014 года, когда в Латвия вошла в еврозону, минимальная зарплата в Латвии увеличилась на 460 евро, или в 2,3 раза:
2014 год — 320 евро в месяц; 2015-й – 360 евро; 2016-й – 370 евро; 2017-й – 380 евро; 2018–2020 годы — 430 евро; 2021–2022-й — 500 евро; 2023-й – 630 евро; 2024-й – 700 евро; 2025-й – 740 евро; 2026-й — 780 евро…
Рита РАЗНА
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