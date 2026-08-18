Они умудряются вертеться в этой дороговизне на свои весьма скромные зарплаты, пенсии, получая нищенские детские пособия. Ну а те, кто получает зарплаты и даже пенсии с тремя и более нулями, — выше «мелких» бытовых проблем.

Есть грустный анекдот на эту тему. Заседают депутаты, обсуждают благосостояние народа. Кто-то предлагает выделить бедным пособия. «На какую сумму?» — спрашивают в зале. «Дорого не обойдется, — отвечают. – Напечатаем «Пособие для бедных» — с советами, как экономить». Так примерно и развивается забота о тех, кто не попал в сонм обеспеченных господ и дам…