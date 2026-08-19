Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8 107 евро в месяц до вычета налогов, а зарплата членов Сейма — 4 576 евро до вычета налогов.
Ежемесячная зарплата президента Республики, спикера Сейма и премьер-министра увеличится на 494 евро. Если в этом году эти должностные лица получали 8 659 евро в месяц до вычета налогов, то в следующем году их зарплата составит 9 153 евро в месяц.
Государственная канцелярия пояснила агентству LETA, что Закон о вознаграждении должностных лиц и сотрудников государственных и местных органов власти предусматривает, что Государственная канцелярия обязана публиковать размер базовой месячной заработной платы на следующий год на своем веб-сайте до 1 мая каждого года.
В то же время, при подготовке ежегодного проекта бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения заработной платы или полностью его замораживающие. Например, на 2025 год закон о бюджете предусматривал, что коэффициент индексации базовой месячной заработной платы не должен превышать 2,6%. Это означало, что, хотя по установленной законом процедуре расчета повышение должно было быть выше, фактическое повышение было ограничено 2,6%.
В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовую месячную заработную плату, а именно, повышение было установлено на уровне 0%. Таким образом, в 2026 году базовая месячная заработная плата осталась на уровне 2025 года.
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