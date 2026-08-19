Ежемесячная зарплата президента Республики, спикера Сейма и премьер-министра увеличится на 494 евро. Если в этом году эти должностные лица получали 8 659 евро в месяц до вычета налогов, то в следующем году их зарплата составит 9 153 евро в месяц.

Государственная канцелярия пояснила агентству LETA, что Закон о вознаграждении должностных лиц и сотрудников государственных и местных органов власти предусматривает, что Государственная канцелярия обязана публиковать размер базовой месячной заработной платы на следующий год на своем веб-сайте до 1 мая каждого года.