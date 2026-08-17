В зарплате в 5000 евро приблизились Андрей Юдин («Новое Единство») с 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство») и Агнесе Краста («Новое Единство»), каждой из которых было выплачено по 4948,80 евро.

Более 4800 евро в июле получили также Гунарс Кутрис (СЗК) с 4850,93 евро, Раймондс Бергманис (ОС) с 4823,67 евро и Юрис Вилюмс (ОС) с 4804,49 евро. Столько же, 4804,49 евро, было выплачено и Чеславу Батне (ОС).

Депутаты Сейма получают вознаграждение за свою работу из средств государственного бюджета. Депутаты могут получать дополнительную часть вознаграждения за должности в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.