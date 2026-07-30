В докладе Минблага указано, что минимальная зарплата должна соответствовать 46% от рассчитанной Центральным статистическим управлением средней брутто-зарплаты за последние доступные 12 месяцев. Средняя брутто-зарплата в 2025 году составила 1815 евро, поэтому минимальная зарплата на следующий год рассчитана в размере 834,9 евро, с округлением до 835 евро. Это на 55 евро, или 7%, больше, чем в этом году, когда минимальная зарплата составляет 780 евро.

Правительство в среднесрочном плане в 2024 году предусмотрело повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 820 евро, а в 2028 году — до 860 евро. Фискальное влияние такого повышения уже учтено в государственном бюджете.