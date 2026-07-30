Вопрос о размере минимальной месячной зарплаты в 2027 году включен в повестку дня Национального совета по трехстороннему сотрудничеству на четверг.
В докладе Минблага указано, что минимальная зарплата должна соответствовать 46% от рассчитанной Центральным статистическим управлением средней брутто-зарплаты за последние доступные 12 месяцев. Средняя брутто-зарплата в 2025 году составила 1815 евро, поэтому минимальная зарплата на следующий год рассчитана в размере 834,9 евро, с округлением до 835 евро. Это на 55 евро, или 7%, больше, чем в этом году, когда минимальная зарплата составляет 780 евро.
Правительство в среднесрочном плане в 2024 году предусмотрело повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 820 евро, а в 2028 году — до 860 евро. Фискальное влияние такого повышения уже учтено в государственном бюджете.
Минблаг заключает, что необходимо соглашение, чтобы согласовать предусмотренное в рамках бюджета повышение минимальной зарплаты с ростом, вытекающим из установленного эталонного значения в 46%. Минимальная зарплата в размере 820 евро составила бы 45,2% от средней зарплаты предыдущего года, а 835 евро — 46%.
По оценке Банка Латвии, ранее запланированное повышение минимальной зарплаты до 820 евро было бы близко к установленному уровню, в то время как предложенное профсоюзами повышение до 835 евро точно соответствовало бы пропорции в 46%.
При повышении минимальной зарплаты до 835 евро и необлагаемого минимума до запланированных на следующий год 570 евро, работник без иждивенцев после уплаты налогов получил бы 702,10 евро. Если бы минимальная зарплата была повышена до 820 евро, нетто-зарплата составила бы 692,11 евро.
В докладе Минблага также указано, что в прошлом году в среднем 131 815 работников, или 17,1%, получали минимальную зарплату или меньше. В частном секторе таких было 97 092, или 18,3% работающих, а в общественном секторе — 30 515, или 13,3%.
В свою очередь, в регионах доля получателей минимальной зарплаты или меньшего дохода колебалась от 14,9% в Рижском регионе до 22,4% в Латгале. Самая высокая доля (39,1%) таких работников была в секторе прочих услуг, 31,6% — в секторе размещения и общественного питания, а в сфере операций с недвижимостью — 27,9%.
Минимальную зарплату или меньше получали 29,9% работающих с основным или более низким уровнем образования, 20,5% работников с общим средним или профессиональным образованием и 10% работников с высшим образованием.
В докладе указано, что в Латвии минимальная зарплата в этом году является второй самой низкой в Европейском союзе, опережая только Болгарию, где она составляет 620 евро. В Литве минимальная зарплата в этом году составляет 1153 евро, а в Эстонии — 946 евро. Минблаг отмечает, что в литовскую брутто-минимальную зарплату также включены взносы социального страхования работодателя.
Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) предложил повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро — до 835 евро в месяц. По мнению профсоюзов, минимальную зарплату следует рассматривать вместе с необлагаемым минимумом и льготой за иждивенцев.
Также ЛССП предложил пересмотреть и повысить льготу за иждивенцев, подчеркнув, что льгота за иждивенцев является критически важной поддержкой для семей, особенно для семей с низкими доходами.
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