Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?

«Министры меняются, но некоторые традиции остаются такими же неизменными, как Янов сыр и костер на Лиго, — проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение, это некорректно, так не должно быть», — подчеркнула она.

Руководитель LIZDA признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает «знак минус для десятков тысяч педагогов».

«Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды — при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах — это имело негативный побочный эффект. На эти грабли в третий раз мы не согласимся, не допустим. Пусть это для кого-то 5 или 25 евро в год — это затрагивает 40 000 педагогов, и реформы не должны нести знак минус ни для кого», — сказала Ванага.

Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов, согласованный правительством в декабре 2025 года. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации. «Надеемся, что услышат», — добавила Ванага.

Отвечая на вопрос о возможной забастовке, Ванага отметила, что профсоюз всегда предпочитает сначала вести переговоры и искать компромисс. По ее словам, забастовка остается крайней мерой, хотя профсоюз сохраняет за собой право прибегнуть к ней, если договориться не удастся.